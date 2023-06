Fito Páez regraba 'El amor después del amor' 30 años después: "Todo surgió de borrachera"

Más de 30 años de carrera, decenas de discos publicados, películas y hasta una serie sobre su vida. ¡Fito Páez respira el mismo aire que Eva Soriano e Iggy Rubín!

El cantante reinterpreta su legendario disco El amor después del amor -el más vendido de la historia de Argentina- en una nueva versión que acaba de salir a la venta, 'El amor después del amor 92.23'.

"El mundo siempre ardió, solo había que salir de la casa para verlo", dice sobre estas canciones que llevan 30 años acompañándole sobre el escenario.

Enfrentarse a las canciones y buscarle "una vuelta" a algo que ya era increible no ha sido del todo fácil. "Todo surgió de una borrachera con un amigo que es experto. Dijimos 'cumple 30 años El amor después del amor, pues voy a regrabarlo'. Todo esto es como desacralizar la idea de los discos sacros", dice sobre estas cosas "sagradas" que para él no lo son tanto.

"Otras cosas son más importantes. La música es un juego, es un lenguaje, así que vamos a divertinos", asegura. "La música no es de nadie. Fue hermoso hacerlo, es un laboratorio musical hacer todo este despliegue. No se tocó la melodía, no se tocó el texto, pero sí la armonía".

Colaboraciones con Nathy Peluso, Elvis Cotelo, Nicki Nicole... Hay mucha diversidad de músicos y artistas en este disco. "Son todo colegas. Han pasado por casa, hemos tomado una copa, hemos hecho música... Siempre en contacto con las jóvenes", asegura. Con Andrés Calamaro repite 20 años después. La primera vez que cantaron juntos fue en 1992.

La gira de los 30 años del amor después del amor recala en España este verano. El artista estará en Marbella, Valencia, Sevilla, Barcelona, Madrid, Cartagena, Gran Canaria... "El 1 de agosto empiezan mis vacaciones después de 24 años. Las últimas ya no las recuerdo", confiesa.

Por si fuera poco lo de sacar disco, acaba de publicar su biografía, "Infancia & Juventud, Memorias". "Esto me lo ofrecieró un editor argentino hace tiempo y yo pensaba que no le interesaba a nadie. Dije que no hasta que nos encerraron, asi que me dijo 'ahora no te puedes escapar', era como un ejercicio psicopático. Escribí una página, no toqué una coma y seguí. Fueron varios meses sentado en la misma silla. Recomiendo a todo el mundo escribir una autobiografía. Tu cuerpo y tu psique se transforman. Siempre hay algo de autoficción".

El libro se ha transformado en una serie de Netflix, una creación audiovisual que no es exactamente ni lo que Fito había escrito ni su vida real, sino una ficción para que el público sencillamente disfrutase. "