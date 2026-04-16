Gente de Zona revela en exclusiva su colaboración con Juan Magán: "Puede ser la canción del verano"

Gente de Zona ha traído el buen rollo cubano a Cuerpos especiales , y han llenado a Eva Soriano, Nacho García y los oyentes de exclusivas de sus próximos proyectos. El dúo aterriza con su primera gira por España para celebrar 25 años de trayectoria .

Cuerpos especiales ha tenido el honor de recibir por primera vez a Randy Malcom y Alexander Delgado, más conocidos como Gente de Zona. El dúo cubano aterriza en España, y qué mejor manera de celebrarlo que con Eva Soriano y Nacho García.

Este año celebran su 25 aniversario, y harán una gran fiesta sobre los escenarios. "Gente de Zona tiene varias etapas, yo soy fundador y hemos tenido tres integrantes", ha contado Alexander. Pese a los cambios y el paso del tiempo, nunca han tenido discusiones.

Su primera vez en el Movistar Arena de Madrid

En junio comienza la primera gira en España de Gente de Zona, y los músicos recomiendan llevar "mucha agua para hidratarse y zapato cómodo" a los shows por ciudades como Granada, Murcia, Valencia y Barcelona.

"Es la primera vez que vamos a estar presentando en el Movistar Arena

"Esta gira tiene algo superespecial, porque es la primera vez que vamos a estar presentando en el Movistar Arena", ha compartido el líder de la formación, pues el tour comienza precisamente en Madrid el 25 de junio.

Por esta línea han adelantado que "puede ser" que haya algún invitado especial en su concierto en Madrid. "Colaboramos con mucha gente en España, pero es una fecha en la que todo el mundo está trabajando", ha detallado Alexander.

Exclusivas a lo grande

No obstante, han lanzado una exclusiva: "Estamos preparando una colaboración con Juan Magán que sale en mayo y puede ser la canción del verano". Este tema lo estrenarán precisamente en la capital española, y podría subirse al escenario Magán con ellos.

Hablando de colaboraciones, el dúo prepara un disco aniversario con featurings de altura, y han adelantado también en exclusiva los nombres de Elena Rose, Carín León, Omar Montes, Mau y Ricky... Todos amigos del anti-morning show. "Tenemos también muchas propuestas de artistas nuevos de aquí de España", han contado.

La buena relación de Gente de Zona y Pitbull

Hablando de colaboraciones míticas, Gente de Zona y Pitbull son íntimos tanto en la música como en su vida personal. "Armando es superdivertido, tenemos muy buena relación. Fue el primer artista con el que contactamos y grabamos cuando llegamos a Estados Unidos".

"Los shows de Armando son los mejores", han declarado. Y es que en España podremos ver a Mr. Worldwide con dos conciertos en España en noviembre con Europa FM como emisora oficial, y Alexander ha dejado caer que igual viene a ver a Pitbull a nuestro país.

"Van a disfrutar del show de Pitbull, tiene muy buen show. Y también puede venir aquí al programa", ha señalado Alexander.

Peticiones de colaboraciones de lo más potentes

Pese a su ritmo latino sobre el escenario en sus gustos musicales, Randy apuesta más por el jazz, aunque le encantaría colaborar con Alejandro Sanz, India Martínez y Niña Pastori.

Por su parte, Alexander tira de "la música romántica" para escuchar en su tiempo libre y se declara fan de La Pantoja, El Cigala y Camarón. De hecho, le gusta tanto el romanticismo que, si la música ya no puede ser su primera opción laboral, el artista querría ser locutor de radio de un programa romántico. Y el invitado ha hecho una prueba estelar desde Cuerpos especiales.

¿Son de fiesta tras los conciertos? Randy prefiere irse a casa, mientras que Alexander es más de salir de casa. Pero lo que sí los ha unido es el juego al que se han enfrentado para cerrar su entrevista en Cuerpos especiales.