Mau y Ricky prometen colaborar con artistas españoles en su nuevo disco: "Estamos en conversaciones"

Mau y Ricky visitan el estudio de Europa FM tras anunciar tres conciertos en España , donde presentarán su próximo álbum de estudio antes de publicarlo en abril. El disco, que incluirá canciones con artistas españoles, es "la luz después del túnel". Así podrán comprobarlo sus fans a principios de diciembre, cuando el dúo estrene el primer adelanto , una colaboración "romántica y bailable" con un cantante colombiano.

Mientras Mau y Ricky siguen debatiendo sobre cómo llamar a su nuevo disco, el dúo venezolano prepara tres conciertos muy especiales en España para presentar su próximo trabajo en Barcelona (5 de marzo), Valencia (7 de marzo) y Madrid (8 de marzo). Sus nuevas canciones sonarán en primicia en estos shows, ya que el álbum verá la luz en el mes de abril.

De momento, el dúo de reguetón sigue llamándose Mau y Ricky, el nombre con el que han cosechado éxitos como Desconocidos, Ya no tiene novio, La boca o Mi mala. Pero... ¿y si se convirtieran en Ricky y Mau? "Parece que este está tratando de quitarme el orden de lo que ya ha funcionado", bromea Mau. Sus fans lo tienen claro: prefieren el nombre original. Sin embargo, Ricky está en plena "campaña" para darle la vuelta a la situación: "Esto apenas comienza", dice.

Como tercera opción, Ricky propone cambiarle el nombre al dúo por el de Andy y Lucas, aprovechando "que se ha desocupado el nombre". Aunque a Mau no le parece muy buena idea, responde: "Yo sería Andy, considerando que somos Mau y Ricky, yo Andy y tú Lucas". "Siempre con el ego de frente", replica Ricky entre risas.

Un disco que es "la luz después del túnel"

Bromas aparte, el nombre de su nuevo disco álbum sigue siendo un misterio. Al principio, iban a titularlo 'Casa Blanca' en referencia a su estudio de grabación. "Lo que sucede es que todavía no lo hemos abierto porque está en construcción. Puede que ese sea otro álbum, ya que no hemos escrito la mayoría de las canciones ahí", explica Mau, asegurando que su siguiente proyecto sí podría llevar ese nombre.

Mau y Ricky ya tienen terminadas la mayoría de canciones de su nuevo disco. De hecho, el primer sencillo —que será una colaboración "romántica y bailable" con un artista colombiano— verá la luz a principios de diciembre tras verse obligados a retrasar el estreno. ¿Y cómo será este proyecto? "Hotel Caracas era un álbum más cargado de emociones y con una mochila más pesada. En este caso, estamos haciendo un álbum desde el otro lado de ese sentimiento, como viendo la luz después del túnel. Es un disco, yo te diría bastante más ligero y divertido", asegura Ricky.

España, muy presente en su nuevo disco con tres conciertos en primicia

El dúo venezolano presentará en directo sus nuevas canciones en España antes de que vean la luz, pero ¿por qué han concedido este honor a nuestro país? Mau asegura que existen varios motivos: "Antes de que saliera Hotel Caracas, hicimos el esfuerzo de que España fuese incluido dentro de los países que lo escucharan antes de que saliera y no lo logramos. En este caso, es nuestra forma de agradecerle al público de acá por ser pacientes. Creo que va a ser un momento superíntimo y superúnico".

Ricky define su espectáculo como "una experiencia inmersiva" donde sonarán canciones nuevas y grandes éxitos. "Nos verán con toda la banda en un concepto diferente, tocando nuestros instrumentos... No va a ser un concierto normal, ya lo que estamos planeando es que sea algo diferente y emocionante", comenta, destacando que sus fans están aventurándose a comprar entradas antes siquiera de saber cómo se llama el disco o cómo suenan las nuevas canciones.

"Va a ser un momento superíntimo y superúnico"

Después de actuar en Barcelona, Valencia y Madrid, Mau y Ricky tocarán en "la mayor cantidad de países posibles": "La idea es llegar a toda Latinoamérica y Estados Unidos, empezando por España", asegura Mau.

Pero España también juega un papel destacado en el propio disco, ya que Mau y Ricky incluirán varias colaboraciones, también con "artistas españoles". "Pasará, pasará. Estamos en conversaciones y todo", adelanta Ricky.

En cuanto a su experiencia como asesores de Melendi en La Voz Kids 2024, aseguran que "estuvo bello". "Con Melendi nos llevamos muy bien. Lo queremos demasiado. Sacamos una canción juntos [La boca junta]. Durante La Voz Kids nos reímos un montón y pudimos estar expuestos también aún más al talento de este país, que es inmenso. Y fue realmente un privilegio", cuenta Mau.

'Tocando madera', su triple colaboración

Antes de empezar el camino de su nuevo disco, Mau y Ricky publicaron en octubre Tocando madera, su colaboración con la brasileña Luísa Sonza y el productor argentino Big One. "Empezamos la canción en un estudio en Miami, donde vivimos. Big One nos puso varios tracks y cuando escuchamos este, que tenía una mezcla entre el merenguetón y funk brasilero, empezamos las melodías y terminamos en dos o tres horas", explica Ricky.

"Conocimos a Luísa por Zoom, después de haber sacado la canción, para hacer entrevistas"

Aun así, quisieron incorporar a una artista de Brasil para justificar esa mezcla de sonidos, y surgió el nombre de Luísa Sonza. "No la conocíamos. Un amigo nuestro que tenemos en común le presentó la canción, le gustó y viajó a Argentina. Es la primera vez que hacemos una colaboración con un artista que no conocemos en persona. De hecho, conocimos a Luísa por Zoom, después de haber sacado la canción, para hacer entrevistas. Fue muy particular. Pero eso es lo que tiene la música, que te conecta con gente que no conoces de una manera personal", añade Ricky.

Y, aunque su canción se llame Tocando madera, Mau y Ricky no son supersticiosos. "Lo que queríamos decir en la canción era la idea de que uno en ese momento está buscando cualquier manera para que eso vuelva a suceder. Hasta tocar madera, por si eso ayuda y por si acaso. Pero en la vida real no nos sentimos para nada en necesidad de tocar madera", explican.