Ginebras: "Alex Turner va de un gilipollas que intenta parecerse a él para gustarnos"

¡Una de las cosas que más nos gustan en Cuerpos especiales son las sorpresas! Por eso hemos vuelto a traer a unos invitados para esconderlos tras el telón del estudio hasta que Eva Soriano e Iggy Rubín adivinen su identidad. Pero esta vez a una de las invitadas, compañera de crossfit de Eva, se le ha escapado antes de tiempo chafando la sorpresa: ¡Recibimos a Ginebras en Cuerpos especiales!

El último lanzamiento de Ginebras es Alex Turner, un tema que lleva por nombre al vocalista de Arctic Monkeys y mitad de The Last Shadow Puppets. El motivo del título de la canción está muy claro: "Alex Turner está buenísimo y hay gente que intenta parecerse a él para intentar gustarnos". Pero el tema no está dedicado al propio Alex Turner, sino a un "gilipollas", "una persona interna", nos confiesan las chicas.

A Ginebras les espera un verano repletito de festivales por los que llevar en directo sus canciones. Y para estar en forma para tanto ajetreo Juls se ha apuntado a crossfit —si, ha sido ella la que le ha dado el chivatazo a Eva—.

Por último, le repetimos el jueguito que les hicimos en su primera visita: estrofas de canciones narradas por Loquendo para que adivinen de qué tema se trata. ¿Quién ganará esta vez?