Si te has gastado el sueldo en las rebajas, no puedes perderte esta playlist de Jota Music

Jota Music ha recibido una nota de voz de Óscar de Alcorcón, un amante de las rebajas con el que probablemente más de una persona se sienta identificada.

"Buenos días,Tengo un problema:y me espera un mes bastante complicado. Quiero unapara llorar viendo la aplicación del banco hasta que acabe el mes. ¡Muchas gracias!".

"¿Cuánto dinero te has gastado en las rebajas?". Es probablemente la pregunta más aterradora para todo adicto a las compras. Sin embargo, llega el momento de las rebajas, y con ellas una clara víctima: tu cartera. ¿La solución para no dejarte tu sueldo comprando? No la tenemos. Pero lo que sí te podemos ofrecer es un método infalible para que no te entre tanta culpabilidad cuando llegues a casa lleno de bolsas y sin un duro en tu cuenta: cinco temazos que te pincha Jota Music con su playlist del día.

'Tusa', de Karol G & Nicki Minaj

'Sucker', de Jonas Brothers

'Daddy Cool', de Lizot & Boney M

'Just The Way You Are', de Bruno Mars

'Llueve sobre mojado', de Álvaro de Luna, Pablo Alborán y Aitana

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.