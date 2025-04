Leire Martínez vuelve a los escenarios: "Siento que no me pude despedir del público"

No es fácil cantar desde el dolor, pero Leire Martínez ha resurgido de sus cenizas y lo hace más fuerte que nunca.

La cantante da el pistoletazo de salida a su carrera en solitario con Mi Nombre, el primer single de un disco que llega después de haber formado parte de La Oreja de Van Gogh durante 17 años. Las despedidas suelen ser amargas, pero en Cuerpos especiales ya se encargó Eva Soriano de enviarle un dulce en forma de carta cuando saltó la noticia. Ella la recibió y es lo primero que ha dicho al llegar al estudio.

"Da vértigo exponerse porque te muestras vulnerable"

"Tengo que decir que me llegó la carta que leísteis aquí en directo, me hizo mucha ilusión y me gustó mucho", agradece Leire, que lleva toda la semana haciendo promo y hablando de un sinfín de temas. "Vaya campo de minas cada entrevista, estoy fundida", dice sobre las infinitas charlas que ha tenido, donde lo cierto es que no ha esquivado nada. "Soy capaz de sostener mi realidad, lo intento hacer con el mejor sentido del humor posible", cuenta. Ha sorteado cada entrevista con elegancia y saber estar a pesar de que es algo que todavía está reciente.

Para desahogarse también le ha venido muy bien escribir Mi Nombre, un tema en el que se abre en canal y pone las cosas sobre la mesa. "Tenía claro que quería ser yo la que quería gestionar esto y hablar de mí. Era un reto creativo, el decir, ¿seré capaz de escribir por mí misma y hacer un disquito?", explica la de Rentería, que ha formado parte de todo el proceso de composición y grabación. "Da vértigo porque cuando te expones te muestras vulnerable, y cuesta, pero es mi verdad".

Muchas de las frases y los versos de la canción se pueden interpretar como una indirecta a sus excompañeros, y ella lo ve claro y cristalino. "Un culo es un culo. Si hablas de culos, a la gente le queda claro de lo que estás hablando. La claridad da poco margen a distorsiones. No hace falta ir con un cuchillo, las cosas se pueden decir sin que dejen de ser claras y honestas", explica.

El cambio de look que ha llegado con el nuevo disco no ha pasado desapercibido, un tono cobrizo en el pelo que ya llevó hace "mil años". "En los momentos de catarsis apetece diferenciarte un poco de etapas anteriores", dice sobre esta nueva imagen.

Las narrativas que se crean en redes sobre los mensajes escondidos en el videoclip, o en la portada del single, son una cosa que le entretiene muchísimo. "Una de las que teorías que más me ha gustado es que hay como un golpe, y eso es un balazo, porque yo he esquivado un balazo", dice entre risas. "Es tan divertido... Pero nada más lejos de la realidad, simplemente nos gustó. Os juro que si los fans se organizaran como servicio de inteligencia... Me río yo de la KGB".

Nuevas canciones pronto y primeros conciertos

Entre septiembre y diciembre llegarán sus nuevas canciones, pero antes de verano también puede que caiga un nuevo adelanto de su disco, que puede que tenga colaboraciones. "Y bailaré en los conciertos", exclama, como exclusiva para Cuerpos especiales.

Ahora que se ha lanzado a ser compositora de sus propias canciones y su propia historia, recuerda que antes de LODVG ya había hecho sus pinitos. "He escrito muchas cosas, es mejor vomitarlo en un papel que vomitárselo a alguien", dice sobre sus cuarderos y diarios, que empezaron a tomar forma antes de entrar en el grupo. Pero luego llegó La Oreja y se tuvo que amoldar. "Ellos tenían una forma de hacer las cosas, y yo me adapté, de hecho soy coautora de Cometas por el Cielo, pero no me sentí cómoda en ese proceso y preferí no participar en los siguientes", asegura.

Este verano tiene ya varios festivales anunciados y sus ganas de volver al escenario son máximas. "Siento que no me pude despedir del público. Los primeros conciertos del verano serán un reencuentro para cerrar esa etapa, ese capítulo, porque no me pude despedir", explica. "Nos cuesta mucho darle lugar a determinadas emociones. Me hubiera gustado honrar esa etapa, reivindico mi lugar, pero todos nos lo merecíamos, ese festejo, y sobre todo por la gente que nos ha sostenido".