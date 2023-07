Javier Botet lleva 15 años siendo un monstruo: "Me siento muy satisfecho de haber traumatizado a tanta gente"

El último invitado de la temporada ha venido con fuerza y ha dejado el listón bien alto. Amigo de Eva e Iggy se ha tomado la licencia de venir a presentar no una, ni dos, sino tres películas. Está claro que trabajo no le falta.

Un actor de Ciudad Real tiene 45 años y lleva 15 haciendo de monstruo en la gran pantalla. Ha sido el motivo de miedo de películas como Mamá, La momia, Insidious: The Last Key, It, Malasaña 32, o de la saga de miedo española de REC, entre más de 30 títulos. Aunque también ha participado en otro tipo de géneros cinematográficos, las producciones que nos ha traído este jueves el intérprete son más bien de yuyu.

'The Boogeyman, El hombre del saco'

Estrenada el pasado 2 de junio, todo el mundo puede imaginarse de lo que va el film. En ella, el cuento con el que se lleva amenazando a los niños desde que el mundo es mundo si no cumplen con las órdenes de sus padres se hace realidad. El hombre del saco cobra vida y es un terrible monstruo, encarnado por nuestro invitado.

The Boogeyman | Tráiler Oficial en español

La entrega se proyectó el pasado mayo en el Festival de Cannes. "¿Cómo fue?", le ha preguntado su colega Iggy. "No sé qué estaba haciendo, estaría a mis cosas, no tengo que ir a todos los lados", ha contado despreocupado Botet.

Entre risas, Iggy se ha imaginado cómo solucionaron la ausencia del actor: "Lo intentaron paliar poniendo un saco de patatas". "En las pelis llevo tanto maquillaje, que da igual. Podía no haberla hecho yo, también", ha argumentado él.

Hemos querido saber si para hacer este monstruo, nuestro invitado ha tenido que tirar de historial y hacer una regresión de lo que le daba miedo de pequeño. "Llevo 15 años haciendo monstruos y realmente no hago tanta introspección en cada monstruo", reconoce el manchego. "Me tiré muchísimos años saliendo de la ducha y ensayando horas en el espejo como si llevara toda la vida preparándome para esto". No es para menos.

"Además del Oscar, tú crees que si los niños dijesen que viene Botet en vez del hombre del saco, seria un gran reconocimiento a tu trabajo?", le ha preguntado Eva. "Yo me siento muy realizado y muy satisfecho habiéndome dedicado a esto y habiendo traumatizado a tanta gente". El sueño de cualquier persona.

Los niños huyen despavoridos en sus películas, pero se acercan a pedirle fotos en la vida real. Botet tiene claro con qué historia de esas se queda. "El DVD que me trajeron para firmar que más ilusión me hizo fue el de Shrek". "El profesor de un chavalillo le dijo: 'va a venir a este festival el actor del monstruo de Shrek". El niño esperaba un gran ogro verde y se encontró con Botet. "Decía: 'NO, NOOOOOO". Pero se lo firmé, encantado.

'El último viaje de Demeter'

El ultimo viaje de Demeter es la segunda película de la que nos ha hablado el invitado de este jueves. Se estrena el próximo 22 de septiembre de 2023. Botet nos ha hablado de su increíble maquillaje en el rodaje. "En España a veces no dedicamos el tiempo o el dinero a eso, pero se han currado un maquillaje precioso. Ya lo veréis".

El Último Viaje Del Demeter (2023) Tráiler Oficial Español

El film está basado en un capítulo (el Captain's Log) de la clásica novela Drácula, publicada de 1897 por Bram Stoker. Hablando un poco de todo, incluido del gazpacho que ha desayunado, el invitado nos ha confesado: "Es curioso porque me encanta el ajo".

"Es un doble check, porque llevo muchos años respondiendo a preguntas de: 2¿qué monstruo te gustaría interpretar?', '¿Con qué directores te gustaría...?', y siempre cae Spielberg, cae Drácula...". Fue la productora de Steven Spielberg, Amblin Entertainment, la que se puso en contacto con el intérprete español.

"Es un check de vida. Nosferatu es el origen del cine en monstruos". El mejor monstruo premio. "También me gustaría hacer algo de la momia, Frankenstein en teatro...".

'El fantástico monstruo Golem'

El fantástico monstruo Golem es la única de las tres películas en la que, extraño en su carrera, no hace de monstruo. Llegó a la gran pantalla el pasado 16 de junio. Aunque no se ha librado del todo del maquillaje excesivo y las prótesis en algunas escenas.

"Hubo escenas donde tuve que pasar por prótesis y cosas", ha explicado Botet. Es un híbrido entre la comedia y la ciencia ficción que narra la historia de Juan que presencia cómo su amigo se cae borracho desde una terraza e impacta contra el capó de un coche, desintegrándose en mil pedazos. Juan se propone descubrir qué ha pasado.

El fantástico caso del Golem - Trailer

"Es una propuesta tétrica muy personal, muy chula, tiene cositas que te pueden recordar a Almodóvar, tiene muchos referentes", la ha definido el de Ciudad Real.

"La historia es muy loca, muy inesperada", nos ha prometido.