Steven Spielberg y otros diez prestigiosos directores de cine que han hecho videoclips

Existen grandes directores de cine que no han tenido miedo de ir más allá de la gran pantalla. Steven Spielberg no es el único que ha puesto su talento y su visión para los rodajes al servicio de la música.

El 'Rey Midas de Hollywood', el reconocido director de cine Steven Spielberg, responsable de películas tan taquilleras como E.T. El extraterrestre, Salvar al soldado Ryan, Parque Jurásico o La lista de Schindler ha dirigido su primer videoclip y lo ha hecho utilizando sólo un iPhone.

El músico afortunado que ha contado con el maestro del cine para traducir su canción en un juego de planos, luz y color ha sido el cantautor británico Marcus Mumford y su canción Cannibal.

Rodado en blanco y negro, con el músico sentado en un escenario tocando la guitarra como única escenografía, el resultado es una producción audiovisual minimalista con el sello Spielberg.

Pero él no es el único que ha puesto su conocimiento, su experiencia y su genialidad como director de cine al servicio de la música. Aquí otros destacados cineastas, de dentro y fuera de nuestras fronteras, que lo hicieron antes que él.

Martin Scorsese

El director neoyorquino es el autor de uno de los vídeos musicales que pasarán a la historia de la música: Bad de Michael Jackson. Poco más que añadir ante la genialidad del cantante y el director.

David Fincher

El director de taquillazos como El club de la lucha o Pérdida ha dirigido numerosos vídeos musicales, pero entre ellos destaca uno. Cuando aún no había despuntado en el mundo del cine se puso a las órdenes de Madonna para filmar el mítico videoclip de Vogue.

David Lynch

La canción Wicked Game, de Chris Isaak, forma parte de la banda sonora de la película Corazón Salvaje, de Lynch.

El videoclip dio a conocer a la top model Helana Christensen.

Julio Medem

La conexión entre el director de cine y el músico madrileño Antonio Vega fue inmediata cuando se conocieron y juntos comenzaron a trabajar en el vídeo de la canción Océano de sol que fue rodado en Hendaya, San Juan de Luz e Irún.

Isabel Coixet

Una de nuestras directoras más internacionales, Isabel Coixet, fue la autora del vídeo Pisando fuerte en 1991, uno de los grandes éxitos de Alejandro Sanz. También dirigió el videoclip del tema It’s all right, de Marlango, en 2008.

Sofía Coppola

La directora de Lost in translation es también una experimentada directora vídeos musicales. Entre otros, firma This here giraffe para la banda The Flaming Lips, Playground love para Air o Chloroform para Phoenix.

Juan Antonio Bayona

Es otro experimentado en dirigir vídeos para canciones. Lo ha hecho, por ejemplo, para Ella baila sola y su tema Cómo repartimos los amigos, para Bunbury y su canción Frente a frente, para OBK y Tú sigue así, y para Rapahel y su éxito Maldito duende.

Tim Burton

Sólo una banda puede presumir de tener al servicio de sus videoclips la fantasía de Tim Burton: The Killers. El creador de Eduardo Manostijeras firma dos vídeos para este grupo de rock: Bones y Here with me. En el segundo, además, contó con la colaboración de una de sus actrices preferidas, Winona Ryder.

Alejandro Amenábar

El director de Mar adentro, uno de nuestros cineastas más internacionales, es el autor del vídeo de la canción Me encanta de la peculiar formación Nancys Rubias, del que es miembro Mario Vaquerizo. Amenábar hizo de este videoclip un homenaje a la película La naranja mecánica.

Paula Ortiz

La cineasta aragonesa de la aclamada película La novia es la autora del videoclip de una de las canciones más famosas del grupo Vetusta Morla, 23 de junio. La historia cuenta además con dos protagonistas de excepción, los actores Álvaro Morte y Verónika Moral.

Nacho Vigalondo

El actor y director cántabro ha dirigido varios videoclips, entre ellos para Lori Meyers o Bravo Fisher, y también para el grupo madrileño Vetusta Morla. La canción era Te lo digo a ti y en él Lolita y Nacho Vegas para traducir en emociones e imágenes la letra.