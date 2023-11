Jimena Amarillo presenta su EP con Irenegarry y se sincera sobre su canción 'Cafeliko': "Me da vergüenza, no la aguanto. Son barras malas"

Componen, cantan, producen, pintan y mil cosas más. Irenegarry y Jimena Amarillo han venido este martes a Cuerpos especiales para cambiarnos de estado con su mini EP Derretidas, dos canciones con las que las amigas y artistas han decidido consolidar su unión musical.

Las amigas llevaban tiempo sin verse y se han reencontrado en el plató del antimorning de Europa FM: "Llevamos un montón de tiempo sin vernos". Pero eso no ha afectado a la compenetración total de las amigas, que se han ido terminando la frase de la otra durante toda la entrevista.

'Derretidas', el mini EP de Irenegarry y Jimena Amarillo

La verdad es que ambas han reconocido superar la mala racha que estaban pasando cuando compusieron las piezas que hoy dan nombre a su EP. "Estamos mucho mejor, la verdad. Estábamos un poco tristes", nos han contado.

Pasar juntas esa mala racha hizo que naciera su mini proyecto y también provocó que se alargara algo en el tiempo la etapa rara: "nos retroalimentamos mucho la una a la otra en el momento en el que hicimos las canciones, pero en plan bien. Nos hacía falta un poco estar tristes", confiesan.

Rachas

Jimena Amarillo, Irenegarry - Rachas

Pero todos sabemos que la tristeza es inspiradora. "Es que yo cada vez que estoy triste pienso que es la peor vez y que nunca voy a volver a estar bien", ha explicado Irenegarry, "aunque yo sepa que luego dentro de un mes me voy a reír de esto y ya está. Lo vivo con toda la intensidad". Monetizar lo malo que pasa en la vida, eso lo que tanto hemos escuchado hablar a Shakira.

"A mí me parece que está muy bien, pero también es un poco danger, porque al final estás todo el rato pensando: hago una canción con esto. Primero tienes que estar triste, pensar, luego a lo mejor puedes hacer una canción, pero no te puedes adelantar", han contado sobre ello. Jimena se pronuncia en contra de la frase que afirma que de los peores momentos salen las mejores canciones: "Yo creo que no, porque de hecho mi próxima canción, que habla de los indies calvos, y ahí estaba bien".

Conclusión: no hay que complicarse la vida. "No hace falta forzar una tristeza, estamos como locas todo el rato con estímulos rarísimos".

Además de componer y producir juntas su EP, Irene y Jimena han pintado la portada de Derretidas. "Yo nunca lo había hecho con una portada mía, sabía que Jimena lo hacía siempre y le dije: ¿por qué no lo hacemos las dos juntas?", ninguna de las dos sabía que Irene también pintaba bien y quedó un fabuloso retrato.

Hablarte bien

Jimena Amarillo, Irenegarry - Hablarte bien

Mientras a Jimena Amarillo le esperan los escenarios de Sevilla (23 noviembre) y Zaragoza (16 diciembre) para acoger su música, Irenegarry quiere un poco de pausa. "Mi idea es acabar canciones y darle forma a una cosa que ojalá sea un disco. Me apetece parar un poco, a veces necesito no estar de aquí para allá y estar en mi casa haciendo mi pequeña música".

Antes, sin embargo, lanzaba su música sin pensar. "Era súper impulsiva: hacía una cosa y la subía a cualquier plataforma. Ahora estoy dándole un poco más de paciencia al proceso y alargando más el trabajo", ha explicado a Eva y Nacho. Justo lo que le falta a su compañera ("es lo que tengo que hacer"). "Tengo dos discos [Como decirte mi amor y La pena no es cómoda] y un EP en dos años, tengo que parar un poco".

Hacer proyectos con tan poca distancia, puede facilitar que, cuando eches la vista atrás, no te reconozcas del todo en lo que hiciste. "Me da una vergüenza la primera canción que está en mi Spotify que no puedo. No la soporto, No la aguanto. Son barras malas. No es buena, pero es divertida y es la que escucha todo el mundo y me piden en directo", ha zanjado entre el enfado y las risas la productora, refiriéndose a su sencillo Cafeliko.

"Sí que me gusta mi música, ¿eh? Pero esta, en concreto, no", aclara antes de terminar la entrevista.

