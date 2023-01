Jordi Cruz recuerda el día que Mecano le dio plantón: "No estaban muy bien"

Jordi Cruz ha sido el invitado del programa 300 de Cuerpos especiales y ha salido como padrino del morning de Europa FM. Deberá asumir este rol, con las responsabilidades que esto conlleva, hasta el programa 400.

El famoso presentador de Art Attack ha disfrutado como nadie su entrevista con Eva Soriano e Iggy Rubín, en la que ha hablado de los programas de televisión que se montaba en su habitación cuando era pequeño, de su intento de ir al Benidorm Fest y también del día que Mecano le dio plantón.

Los programas de Jordi Cruz en casa

El ahora conductor del programa de Twitch Estamos probando asegura que siempre quiso ser presentador: "Si hubiese nacido una generación después, hubiese sido youtuber".

Jordi Cruz, que estuvo durante seis años al frente de Art Attack, llegó a este programa con mucha experiencia ante las cámaras, y también con las manualidades.

"De pequeño me levantaba y hacía un programa de televisión todos los días mientras me cambiaba la ropa para ir al colegio", contó el presentador sobre sus inicios ficticios.

Jordi Cruz tenía varias cámaras inventadas en su habitación, imitaba voces de los invitados y hasta hacía paneles giratorios manuales para montar concursos. Era director, presentador, realizador... ¡Lo era todo!

"El primer día que pisé el plató de TVE, el realizador me dijo: 'Tú esto lo has hecho antes'. Sí, en el plató de mi habitación", contó el presentador, que se metió tanto en este trabajo que emitía todos los días a la misma hora un programa con la misma duración.

Su máxima era ser responsable con su trabajo y su público, y su suerte fueron sus padres. "Me respetaban. Cerraba la puerta de mi habitación y no entraban porque sabían que estaba creando mi propio mundo", ha contado.

Las manualidades de Jordi Cruz y el Benidorm Fest 2023

Jordi Cruz sigue disfrutando del éxito conseguido y, con el dinero ganado, se ha montado un programa en Twitch. "Lo hago para pasármelo bien y disfrutar. Me he construido yo mismo el plató", dice al hablar de Estamos probando, el programa en el que hizo una copia del top de Cristina Pedroche en las campanadas.

"He escuchado muchos reproches porque no les salían las manualidades", ha contado el presentador, que no ha querido hablar del mito sobre Art Attack y de quién son las manos que salen en pantalla.

Entre sus nuevos proyectos se incluye también su prueba para el Benidorm Fest, que ha confirmado a Eva e Iggy pero de la que no ha querido dar más datos. "No puedo contar nada porque se vienen cosas", ha dicho el presentador, que sí se ha mojado a la hora de elegir su canción favorita del festival.

"Sin haber visto las puestas en escena, Yo quisiera de Alice Wonder. Gane o no gana, yo la voy a llevar en Spotify, forever and ever", ha reconocido.

El plantón de Mecano de Jordi Cruz

La entrevista a Jordi Cruz ha terminando con una confesión. El presentador ha contado el día que Mecano le dio plantón.

El trío madrileño se encargó de poner la banda sonora al programa Club Disney y Jordi Cruz, fan reconocido de la banda, fue al rodaje del videoclip para hacerles una entrevista. Estaba emocionado y, como buen fan, se llevó todos los discos para que Ana, José y Nacho se los firmasen.

No lo hicieron, y tampoco grabaron la entrevista. "Estuvimos cinco horas en una nave industrial, ellos muy lejos, nosotros esperando a hacer la entrevista y en el momento en que vamos a hacer la entrevista, entran tres coches, se montan los tres cada uno en un coche, salen... y nos quedamos así. ¿Y el reportaje?", ha contado Jordi Cruz, que ha seguido dando más detalles.

"Vino la de producción para decir que no podría ser porque había mucha prisa. Después de esperar seis o siete horas, no te exagero. No estaban muy bien ellos, yo como fan lo tengo que entender", ha seguido el presentador que sí grabó una escena con el grupo.

"Jordi puede estar ahí, nosotros no le vamos a mirar, él puede girarse y referirse a nosotros... Cuando pasa eso es que el grupo no está bien. Fue el último videoclip que grabaron".