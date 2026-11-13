EN 'CUERPOS ESPECIALES'
Juan Sanguino repasa todos los rumores sobre el casting de la nueva película de James Bond
Empieza una nueva etapa para James Bond, y Juan Sanguino no se está perdiendo ningún rumor sobre el casting. La nueva película del icónico personaje se rueda el año que viene para estrenarse en 2028 y estará dirigida por Denis Villeneuve. ¿Y qué rumores circulan sobre el actor que dará vida al protagonista? De momento, están sonando los nombres de Tom Holland, Harry Styles, Callum Turner, Jacob Elordi, Josh O'Connor y muchos más. ¡Lo cuenta nuestro experto en cultura pop!
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