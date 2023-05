Killer Queen confirma que no estará en 'Drag Race España: All Stars'

NO ESTARÁ EN 'ALL STARS'

Drag Race España está en plena emisión de su tercera temporada y, para hablar de ella, ha estado en Cuerpos especiales la exconcursante Killer Queen.

La participante de la primera edición ha visitado a Eva Soriano e Iggy Rubín y les ha hecho una confesión: su favorita es Paquita. "Soy Team Paquita desde que nos conocimos hace nueve años", ha reconocido sobre su compañera, de la que dice gana en directo. "Si podéis, id a verla actuar. Cada vez que la veo se me cae la baba".

Killer Queen fue finalista de la primera edición del programa, en la que además tuvo que desempeñar su profesión habitual. "Hice de médico del programa", ha contado la concursante, que este martes ha venido al programa de Europa FM recién salida de una guardia. "Una vez tuve que darle una pastillita de la alegría a una compañera para que se nos fueran los miedo y seguir grabando", ha añadido

Hay mucha presión en las grabación y Killer Queen lo vivió también en primera persona: "No tuve que ir al psicólogo en la pandemia [siguió ejerciendo la medicina] y sí tuve que hacerlo cuando acabé Drag Race España".

Ahora su vida es más tranquila y, de hecho, ha descartado entrar en el program All Stars. "Sé que hay un nivel bueno, por eso no he ido. Para no irme a casa la primera", ha contado.

"Sigue habiendo mucha precariedad"

Killer Queen ha hablado también de la ley recientemente aprobada en Tennessee que restringe los espectáculos de drag queens

"Te quitan los derechos y he leído que te puedes enfrentar hasta a seis años de cárcel si eres reincidente. Es ir a los colectivos minoritarios y además con la tontería de que podemos corromper a los niños. ¿Cómo puede corromper a un niño la fantasía de un drag?", ha preguntado.

La cazadora reivindicativa de Killer Queen // Europa FM

Killer Queen ha recordado también los espectáculos en los que ha coincidido con niños, con experiencias que distan mucho de las que señalan los gobernadores de Tennessee. "La primera vez que me enfrenté a una niña con toda la pomposidad rosa, me dijo '¿Eres el hada de las chuches?".

Todo se resume en que queda mucho para que los drag gocen de unas buenas condiciones: "El fenómeno mainstream hace pensar que el mundo drag está en la cresta de la ola pero al final sigues trabajando en la noche, en antros y muchas veces en condiciones precarias".