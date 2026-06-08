Shego habla de relaciones rotas en 'Miau': "Romper con una amiga es más difícil de asimilar porque no te lo esperas tanto"

Mañana de música en Cuerpos especiales. Eva Soriano y Nacho García han recibido en el estudio a Irene, Raquel, Charlotte y Elena, de Shego.

El cuarteto ha visitado el morning de Europa FM para presentar su nuevo EP, MIAU , que se centra en el final de una amistad.

"Romper con una amiga no tiene por qué doler más pero quizás es más difícil de asimilar porque no te lo esperas tanto", han dicho sobre este tema que plantea otro tipo de ruptura. "Es más velada".

Estos finales llegan poco a poco. "No es que un día cojas y quedes y lo dejes, sino que es como que van pasando cosas", han añadido al hablar del tema que inspira su nuevo EP que mezcla dolor, rencor y dulzura.

"En las rupturas de amistad también hay lugar para la compasión por la otra persona, sentir vergüenza porque a lo mejor ha sido tu culpa".

"Es lo que pasa en la vida real. No fue complicado [abordar estos temas] porque era lo que estaba pasando realmente. Creo que en un duelo pasas por todas esas fases", han añadido al hablar de estos tres ingredientes que tienen en común las rupturas amorosas y de amistad. "En estas también hay lugar para la compasión por la otra persona, sentir vergüenza porque a lo mejor ha sido tu culpa".

Para Shego, también en el final de una amistad "también hay momentos en los que te planteas si ha sido cosa tuya" y no siempre tienes por qué estar enfadada: "Hay momentos en los que puedes estar un poco triste, o un poco vulnerable. No siempre puedes estar iracunda pero mucho tiempo sí".

MIAU incluye canciones como Mala Suerte y (casi no vivo para contarlo), un tema lleno de dardos que da miedo tener a las chicas de Shego como enemigas. "Solo te haríamos una canción, nada más", han dicho después de escuchar una de las estrofas más potentes de la última.

Quiero que te evapores

No te quiero ver más en mi cabeza

Voy a prohibir tu nombre

Las cuatro están de acuerdo en que pese a estos mensajes, las personas con las que ha tenido problemas Shego no han reaccionado nunca a sus letras para pedirle perdón.

A su favor hay que decir que Shego tiene grandes amigos en la industria, que celebró con comentarios muy positivos la llegada de MIAU. Algunos son Barry B, Repion, Gala Durán o Repion. "Tenemos muy buenas amigas en la música y la gente es divina con nosotras. De hecho, en la fiesta presentación del EP lo más divertido fue juntarse con amigas", han dicho sobre este último lanzamiento que viene de la mano de la vuelta de Irene a la banda.

La guitarrista regresó para esta etapa después de formar parte de los inicios del grupo. "Fue la coyuntura vital", ha dicho sobre su regreso. "Ellas necesitaban una guitarrista, yo soy guitarrista, somos muy amigas y llevo muy cerca del proyecto desde el principio. Fue muy divertido, ha dicho para responsabilizar después a Raquel. "Me estuvo mandando mensajes subliminales durante un año".

El EP de Shego llega también con una gira que ya ha empezado y en la que ya han sonado las canciones de MIAU. La entrega de los fans es máxima aunque nada como lo que ocurre en México.

"La pasión que le ponen a la música es una cosa que no he visto en ningún sitio. Están cantando y no te escuchas a ti misma", han dicho sobre sus conciertos en marzo en Toluca y Ciudad de México. Un sueño cumplido al que quieren sumar otros tres destinos: Londres, Berlín y Buenos Aires.