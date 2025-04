La La Love You: "No sé si le pasa a todas las bandas pero llevamos cuatro o cinco pedidas de mano en los últimos años"

Una boda en Las Vegas, el tercer single de La La Love You, está a punto de salir del horno y para presentarlo se han venido a Cuerpos especiales Rober y David, que han terminado protagonizando una boda en el estudio con Eva Soriano y Nacho García como los otros contrayentes.

La nueva canción de los madrileños, con su característica alegría y sus ritmos pegadizos, habla de un flechazo, como los que suele vivir diariamente el vocalista. "Yo me enamoro dos o tres veces al día, luego se me pasa dos o tres veces al día", ha reconocido David Merino insistiendo en la importancia de resetear para tener de nuevo espacio. "En mis fantasías me llego a casar pero me bajo del metro y se me pasa", ha añadido sobre los amores de vacón.

La La Love You sabe de bodas porque en sus conciertos son frecuentes las pedidas de mano. "No sé si les pasa a todas las bandas pero nosotros llevamos como cuatro o cinco en los últimos años", han contado en la entrevista. "Y no sé qué pasa pero especialmente ocurre en México".

El nuevo disco de La La Love You

Una boda en Las Vegas es el tercer adelanto de su próximo disco —junto a El Hombre del Tiempo y No se te puede dejar nada— que saldrá "un poco más tarde" del verano. "Va a salir con frío", ha dicho Roberto para no dar la fecha de lanzamiento del álbum que vendrá con gira en 2026. "Ya están las fechas ultimándose", han contado los dos miembros de La La Love You, que en enero y febrero de 2025 no tuvieron conciertos y reconocen que se aburrieron bastante.

Este verano recorrerán los festivales de España y tocarán fuerte El fin del mundo, una de sus canciones más famosas que la gente pone habitualmente en las bodas... "Pero es un drama de amor", ha dicho David. "Estaba sufriendo cuando escribía eso. No sé si es la mejor canción para una boda", ha añadido. "Y al final estás bailando con tu suegra, Fue el fin del mundo...", ha añadido Rober sobre este himno que seguro sonó fuerte en su concierto del 13 de marzo en México.

"Ya llevamos como dos años y medio yendo regularmente para allá y esta última vez ha sido locura. Era un recinto bastante grande y cada vez que vas para allá te sube la autoestima", han contado los La La Love You, que siempre se traen recuerdos de México: "Tiene un mechandasing falso fuera de los recintos muy bueno. Nosotros siempre vamos a comprar merchan de La La Love You. Cosas locas como beisboleras, estampitas..."