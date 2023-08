Itziar Castro, amiga de Jenni Hermoso, cuenta cómo se encuentra: "Está bastante desbordada"

Un saludo espontáneo de Itziar Castro y Fernando Tejero en la presentación de la película El Juego desencadenó la conversación sobre el caso Rubiales.

"Esto es un pico consentido", bromeó la actriz sobre el beso a su amigo y compañero, marcando la diferencia con el que el todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a Jenni Hermosoen la entrega de medallas del Mundial de fútbol.

La intérprete sabe de lo que habla por dos motivos. Porque los abusos en su profesión han sido históricamente frecuentes y porque le une una gran amistad a la futbolista.

"En esta profesión nos han dado picos, nos han tocado, nos han dicho si quieres trabajar conmigo ciertas cosas... A mí con ocho años me dieron picos sin que yo quisiera señores. Nos ha pasado a todos, por desgracia y no es normal, aunque lo normalicemos", declaró ante las cámaras antes de hablar del caso concreto de la jugadora de La Roja.

"Jenni es muy amiga mía. La estoy ayudando a ella y a FUTPro. Hoy hemos hablado, hablamos cada día y mi apoyo es incondicional a Jenni y a todas las mujeres que están diciendo #SeAcabó", apuntó en la presentación antes de contar cómo está viviendo Jenni Hermoso esta situación.

"Lo está llevando muy arropada, somos muchas las que estamos allí cerca. Es una persona que no está acostumbrada a ser el centro de atención así. Las que somos feministas y recibimos constantemente el odio machista ya estamos acostumbradas, pero las que no, están bastante desbordadas. Todas", añadió la actriz, que le dedicó un bonito mensaje a su amiga días después para mostrarle su apoyo tras la rueda de prensa de Rubiales: "Yo te quiero, yo te adoro! Y ahora más que nunca".

Itziar Castro también aprovechó para responder a Rubiales y sus referencias al falso feminismo. "Solo hay una cosa, o eres feminista o eres machista, no hay término medio. Hay gente que dice, 'yo no soy feminista pero no soy machista'. Perdona, si no eres machista lo contrario es ser feminista. No hay más. El feminismo quiere la igualdad de hombres y mujeres. No eres más ni eres menos, igualdad de oportunidades, sino eres machista.