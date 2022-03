Miki Núñez explica en 'Cuerpos especiales' cuál fue su peor cita: "A partir de ahí todo fue a peor"

Tras su accidentada llegada al estudio en su visita anterior, hoy tenemos Miki Núñez en el estudio de Cuerpos especiales sin atascos ni percances.

El cantante nos sorpresa su nuevo single 10 minutos, que incluye frases tan icónicas como 'quiero montarme en tu velero' y 'como dijeron en Pokémon, yo te elijo a ti". "Como yo he hecho toda la vida fiestas mayores y versiones, pensé 'tiene que sonar una canción en la radio que diga quiero montarme en tu velero".

En cuanto a Pokémon, Miki nos confiesa una triste historia: "Mi madre nunca me dejó tener Game Boy ni Play ni nada de pequeño. Porque decía que atontaba a los niños. Y tampoco me dejaban ver la serie".

Sobre esta canción, Miki Núñez explica que es la canción que el Miki de 14 años nunca pudo cantar: "Yo tenía muchos problemas de autoestima cuando era pequeño y adolescente, pero me enamoraba cada dos segundos. Por tanto, me daban calabazas todo el tiempo. Me iba de campamentos de verano y cada año que llegaba me enamoraba de la primera chica que pasaba".

Y como estamos en el mood de campamento de verano, jugamos con Miki a 'verdad o atrevimiento'. ¿Cuál fue la peor cita de Miki Núñez? "La peor cita fue una vez que quedé con una chica que era bastante mejor que yo. Me dijo que la fuese a buscar y le dije que tenía 17 años, y a partir de ahí todo empezó a ir mal".

Y como lo estamos pasando tan bien con la visita de Miki Núñez, le pedimos que se quede un ratito más en Cuerpos especiales para que hable con Laura, una de nuestras oyentes que está a punto de cumplir 30 años. ¡No te pierdas los consejos que le dan Miki, Eva e Iggy para iniciar esta nueva década!