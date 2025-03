Carlos Alsina irrumpe en el estudio de 'Cuerpos especiales': "Vengo a confirmar que el tuit es correcto"

Eva Soriano y Nacho García han hecho mudanza este jueves y se han llevado Cuerpos especiales a los estudios de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes. El morning de Europa FM se hace estos días frente al programa Más de uno de Carlos Alsina.

Así se lo han contado a primera hora los presentadores a los oyentes y también a los usuarios de redes sociales con un mensaje que ha hecho que el periodista dejase su programa en Onda Ceropara irrumpir en el plató.

"No he irrumpido. He entrado por la puerta como entro todos los días a este estudio", ha aclarado a los oyentes cuando Eva ha avisado de una presencia extraña en el estudio. "Estoy mal. Leed el tuit que habéis publicado sobre mí", ha añadido Alsina, a lo que Eva le ha respondido insistiendo en que sí había irrumpido: "Carlos, has entrado así. Diciendo que se ha publicado un tuit bastante tendencioso...".

Eva y Nacho han tratado de echar balones fuera dándole poca importancia al tuit, pero a Rober Rahona (más conocido como Rober Redes) no le ha quedado más remedio que leerlo en alto "El mismísimo CARLOS ALSINA nos ha echado la mirada del tiburón. Un día en San Sebastián de los Reyes y ya teme de que le robemos Más de Uno. No te preocupes, compañero, nosotros nos quedamos con Cuerpos Especiales".

A la lectura del tuit le ha seguido la confesión de Carlos Alsina. "Es cierto que os he echado la mirada del tiburón y es cierto que me he sentido amenazado", ha reconocido el periodista, que ha explicado por qué se ha sentido así: "He oído cosas como 'A lo mejor el programa Más de uno no se consolida' y ahora aparecéis vosotros en el estudio de al lado... Todo eso es muy sospechoso...".

Carlos Alsina se ha despedido entre risas y, tras volver a reconocer que el tuit es correcto, ha lanzado un último mensaje con recadito. "¡Qué alegría veros por aquí! ¿Por qué no os quedáis aquí para siempre? Me refiero al estudio 2, no al 1". El 1 es el suyo....