Morat adelanta en 'Cuerpos especiales' cómo suena 'París', su colaboración con el rapero Duki

Alfombra roja en el estudio de Cuerpos especiales para recibir a Morat. El grupo colombiano, recién llegado de México, han visitado a Eva Soriano e Iggy Rubín para hablar de París, su colaboración con el rapero Duki que sale este viernes 20 de mayo. La sorpresa ha sido que no solo han hablado del tema, sino que han presentado un fragmento de la canción.

"Puede ser fácilmente una de las colaboraciones más disruptivas que hemos hecho y estamos muy emocionados porque sentíamos que esto se hace desde hace tiempo en la música anglo, un grupo pop no se ha hecho tanto, y sentíamos que en español no se ha hecho tanto", han dicho emocionados los cuatro artistas colombianos.

Morat está ilusionado con este lanzamiento aunque no tanto sus seguidores: "Mucha gente está preocupada, nos escriben en nuestro TikTok e Instagram diciendo que no tienen ni idea de cómo va a salir eso... Pero nos encanta y pensamos que por alguna razón tiene mucho sentido y suena muy coherente".

París fue una canción elegida por Duki. "Le mandamos un par de canciones y conectó muy bien con ésta. Creemos que leyó muy bien el universo Morat".

Un disco que ya no habla tanto de amor

La canción de Duki y Morat forma parte de su nuevo disco, un disco que ya no habla tanto de amor.

"Estamos muy emocionados porque en este nuevo disco va a haber muchas cosas distintas y sobre todo va a haber muchas canciones que ya no hablan de amor", adelantan los artistas. "Por ejemplo hay una canción que se llama Vale más y es una canción espectacular que habla así como de amor propio".

Morat quiere colaborar con Morad

Con Morat en el estudio, Eva Soriano e Iggy Rubín no han podido evitar preguntarle por el cantante Morad.

Lo conocen, los han confundido con él y quieren hacer una canción juntos. "Sería increíble colaborar con Morat y con esta nueva mentalidad de hacer cosas disruptivas...", dicen barajando la posibilidad. "Ahora con Duki y lo que viene que va a ser interesante...."

Tienen claro que su nuevo disco contará con colaboraciones "que no sean obvias y que la gente no se lo espere" y dicen que tienen ganas de sorprender. ¿Por qué no una colaboración con Raphael?

Los Morat pueden presumir de haber llenado el WiZink Center como el de Linares y lo volverán a hacer próximamente. El 10 de septiembre el grupo actúa en Madrid y el día 11 harán un afterparty clandestino. Además, este verano tendrán una gira con

18 fechas en España, incluida el concierto del 2 de septiembre en el Palau Sant Jordi.