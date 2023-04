Natalia cuenta en exclusiva en 'Cuerpos especiales' el posible título de su próximo single y su gran arrepentimiento

La gran Natalia ha venido a Cuerpos especiales a charlar con Eva Soriano e Iggy Rubín sobre sus próximos proyectos musicales y su trayectoria profesional.

Los presentadores, que son grandes fans de la cantante, han recordado que su último lanzamiento fue Fama, un single que publicó el año pasado y han querido saber si está trabajando en nueva música, pues hace poco subió a sus redes sociales una foto en el estudio.

La cantante ha confesado que efectivamente, ha estado en el estudio y han querido saber cuándo va a salir el tema: "Me falta grabar la canción definitivamente", ha confesado la cantante, además de reconocer que tiene dos entre manos y muchas ganas.

"Me gusta mucho el tema de crear, los videoclips, el storyboard, la iluminaciones, los bailaries el vestuario...", ha expresado emocionada.

"Soy un poco exigente en el sentido de que me gusta mucho cuando voy a hacer los videclips las miradas, la actitud, las manos, odio las manos sucias de movimiento", ha reconocido la artista. "También me gusta limpiar las miradas en los videoclips, es muy importante" ha añadido.

Adelanta el posible título de su single

Eva e Iggy han aprovechado para preguntarle por los títulos de sus nuevas canciones, y ella ha reconocido que tiene un problema a la hora de escoger uno cuando esta escribiendo sus temas: "Me cuesta mucho", ha confesado. Además ha hecho hincapié en que hay que aprender a hacer títulos pequeños, y ha destacado que antes el título se sacaba del estribillo y ahora es de lo que menos se habla en la canción

Natalia nos ha congfesado en exclusiva que uno de los títulos que está barajando para su próximo sencillo es Invento, "es un invento del amor", ha confesado

Eva ha qurido saber si va a seguir con su estilo musical o va a coquetear con otro nuevo. "Siempre tengo como un estilo muy marcado a la hora de cantar, pero siempre me gusta fusionar la música", ha reconocido la cantante, que ha trabajado con distintos géneros como el pop, R&B, flamenco, dace, house y rock.

"La gente dice "haces siempre lo mismo" yo soy una persona muy arriesgada, me gusta probar cosas. Pienso que si haces siempre lo mismo yo me aburro y la gente se aburre, para los próximos temas estoy experimentando también nuevos sonidos", se ha sincerado.

Su gran arrepiento y su paso por OT y Megatrix

Eva e Iggy han preguntado a Natalia si tiene algún tipo de parentesco con Miriam Rodríguez de OT17, pues tienen exactamente los mismos apellidos: Rodríguez Gallego.

La concursante de OT1 ha negado tener relación con ella y al hilo de los apellidos, ha hecho una importante confesión: "Nunca me puse apellido, es una cosa que sinceramente yo me arrepiento muchísimo". La cantante ha contado que al final la gente la conoce como Natalia OT, pero no reniega de su paso por el programa, al revés.

Los presentadores también han recordado su actuación con Amaia de OT17 de Vas a volverme loca, y ella ha explicado como surgió.

La navarra comenzó a cantar esta canción de Natalia en sus conciertos porque le traía muchos recuerdos y buen rollo y ella se dio cuenta cuando se hizo Trending Topic en Twitter. Fue entonces cuando Amaia se puso en contacto con ella para invitarla a su concierto y hacer una aparición sorpresa.

Además de recordarla por OT, muchos de ellos se acuerdan de Natalia por presentar el club Megatrix. Iggy le ha confesado que le gustaría presentar el club infantil Megacuerpix, pero para eso necesitaba ser investido como líder por ella, que es historia de España.

Natalia ha nombrado en directo a Rubín con una espada de globoflexia como caballero de la orden del presentador infantil, por Chicho Terremoto, Lizzi McGüire y los Power Ranger.