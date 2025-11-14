Todas las actuaciones de los Latin Grammy 2025: Aitana, Bad Bunny, Alejandro Sanz y más

La gala de los Latin Grammy 2025 no sería lo mismo sin sus actuaciones, donde algunos nominados y otros artistas latinos se suben al escenario entre premio y premio.

Este año, la ceremonia se ha celebrado en Las Vegas durante la madrugada del 14 de noviembre con numerosos espectáculos en directo, entre ellos los de cantantes españoles como Alejandro Sanz, Aitana o Raphael. Por supuesto, no han faltado los shows de los dos artistas más premiados de la noche: Bad Bunny y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso.

A todos ellos, se suman muchos otros nombres relevantes de la música latina, tales como Karol G, Rauw Alejandro, Morat, Gloria Estefan o Nathy Peluso. A continuación, recopilamos todas las actuaciones de los Latin Grammy 2025.

Extra: Leiva

Antes del inicio de la gala, Leiva se ha subido al escenario de La Premiere de los Latin Grammy 2025 para interpretar Caída libre, su colaboración con Robe Iniesta incluida en el disco Gigante y en la que los dos artistas reflexionan sobre la depresión.

Aitana

Una de las actuaciones más esperadas por el público español era la de Aitana, que ha conseguido su primer Latin Grammy en la categoría Mejor diseño de empaque por Cuarto azul. La estética del disco la ha transportado al escenario de los premios, donde ha hecho arder su propia habituación al ritmo de 6 de febrero.

Bad Bunny y Chuwi

Bad Bunny, que se ha erigido como el rey de la noche empatando con Ca7riel & Paco Amoroso a cinco premios, se ha unido al grupo puertorriqueño Chuwi para cantar su colaboración WELTiTA, incluida en su último álbum. La actuación ha comenzado en un espacio cerrado hasta transformarse en una isla tropical.

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz ha sido el artista español más destacado de la noche, con permiso de Raphael. El madrileño partía con cuatro nominaciones, y dos de ellas ha conseguido transformarlas en premios: Grabación del año y Mejor álbum pop contemporáneo. Sobre el escenario, ha interpretado la versión acústica de El vino de tu boca.

Raphael

Aunque la gran noche de Raphael tuvo lugar un día antes de la gala durante el recital en su honor, el artista también ha cantado en directo en los Latin Grammy 2025 para celebrar su premio a Persona del Año. Y lo ha hecho tocando dos de sus mayores éxitos: Qué sabe nadie y Mi gran noche.

Karol G y Marco Antonio Solís

Karol G, que este año ha conseguido dos premios Latin Grammy, se ha subido al escenario con el músico mexicano Marco Antonio Solís para cantar Coleccionando heridas por primera vez en televisión.

Rauw Alejandro

Una de las actuaciones de la gala más aplaudidas ha sido la del puertorriqueño Rauw Alejandro, quien ha transportado el espíritu de Broadway a los Latin Grammy con cuatro canciones: Khe?, Silencio, Falsedad y Carita linda.

Ca7riel & Paco Amoroso

Igual de aclamado ha sido el espectáculo del dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, que ha igualado a Bad Bunny con cinco gramófonos en los Latin Grammy 2025. En su caso, han interpretado éxitos de su discografía como El impostor, #Tetas y La que puede, puede.

Gloria Estefan y Nathy Peluso

Otro dúo musical ha sido el de Gloria Estefan y Nathy Peluso, quienes han interpretado con fuerza su reciente colaboración Chirriqui Chirri.

Morat

La banda colombiana ha traído buena energía y mucha fiesta a los Latin Grammy con la actuación de su tema Faltas tú. Durante la noche, Morat también se ha subido al escenario para recibir el premio a Mejor álbum pop/rock por Ya es mañana.

Joaquina

La cantautora venezolana recibió el premio a Mejor nuevo artista en 2023, y este año ha tenido la oportunidad de subirse al escenario para interpretar su balada pop Quise quererte.

Carín León y Kacey Musgraves

Entre el country y lo regional, el mexicano y la estadounidense han cantado juntos Lost in Translation después de que Carín León demostrara su gran presencia escénica en solitario con Ahí estabas tú.

Fuerza Regida y Grupo Frontera

Las dos bandas de música regional mexicana se han dado cita en el escenario de los Latin Grammy 2025 para tocar su éxito Me jalo. Además, Fuerza Regina también ha interpretado Marlboro Rojo.

Tributo a Carlos Santana

Christian Nodal, Maluma, Edgar Barrera y Grupo Frontera han sido los encargados de rendir tributo al legendario guitarrista mexicano Carlos Santana con Oye como va, Corazón espinado y Me retiro.

Otras actuaciones

También han actuado en directo la banda mexicana Los Tigres del Norte con La lotería; los mexicanos DannyLux, Kakalo e Iván Cornejo con Sirena, Tierra trágame y Atención, respectivamente; la venezolana Elena Rose con Me lo merezco; el estadounidense y mexicano Pepe Aguilar junto a su mariachi al ritmo de El Cihualteco y El Fuereño, y la premiada brasileña Liniker con Negona Dos Olhos Terriveis.

¿Qué artistas serán los protagonistas de la próxima gala de los Latin Grammy? Habrá que esperar un año para saberlo...