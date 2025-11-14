Lady Gaga tomaba litio mientras grabó 'Ha nacido una estrella': "Colapsé por completo"

El rodaje de Ha nacido una estrella no fue fácil para Lady Gaga. Aunque la película protagonizada junto a Bradley Cooper le dio grandes alegrías —nominaciones por su trabajo como actriz y el Oscar, BAFTA y Globo de Oro a la canción Shallow—, la cantante no lo pasó bien cuando estaba rodándola.

Lo ha contado ocho años después al hablar de salud mental en una entrevista con Rolling Stone. "Grabé Ha nacido una estrella mientras tomaba litio", ha confesado la cantante sobre el rodaje de la película tras el que inició Joanne World Tour.

Ahí todo se desmoronó, añadió la interprete que dice que en ese momento sufrió un brote psicótico. "Un día mi hermana me dijo: Ya no veo a mi hermana", apunta sobre los motivos que le llevaron a cancelar la gira.

"Un día ingresé en el hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba un respiro"

Aunque la cancelación de primer concierto —previsto para el 4 de septiembre de 2017 en Montreal (Canadá)— fue motivada por una laringitis, la cantante tuvo que reprogramar (y finalmente cancelar) los siguientes shows y aseguró que el motivo fue un dolor severo ocasionado por la fibromialgia, cuyos primeros síntomas empezó a notar en 2013 y de la que habló por primera vez públicamente en 2017.

"Cancelé la gira", continúa en la entrevista en la que aclara la verdadera causa de la cancelación. "Un día ingresé en el hospital para recibir atención psiquiátrica. Necesitaba un respiro. No podía hacer nada… Me derrumbé por completo. Fue realmente aterrador", añade la cantante, que pensó que no iba a recuperarse. "Me siento muy afortunada de estar viva. Sé que puede sonar dramático, pero sabemos cómo puede terminar esto".

Un brote psicótico que le alejó de la realidad

No es la primera vez que Lady Gaga habla de salud mental. El pasado marzo, durante la promoción del disco Mayhem, habló de otra experiencia parecida.

"[Hace cinco años] tuve psicosis. Perdí el contacto profundo con la realidad durante un tiempo", explicó la cantante. “Me alejó de la vida de una manera importante y, después de muchos años de trabajo duro, recuperé mi estado original”, confesó.

La intérprete tardó en contarlo porque, según reconoció, no le resulta fácil hablar de este tema. "Odio sentirme definida por ello. Sentí que era algo de lo que me avergonzaba. Pero no creo que debamos sentirnos avergonzados si pasamos por momentos así. Lo que más deseo decir es que esto puede mejorar. En mi caso, lo hizo, y estoy agradecida por ello”, añadió.

Para qué sirve el litio

El litio se utiliza para tratar y prevenir los episodios de manía (ánimo frenético, anormalmente emocionado) en las personas con trastorno bipolar (trastorno maníaco-depresivo; una enfermedad que provoca episodios de depresión, episodios de manía y otros estados de ánimo anormales), según recoge MedlinePlus.

Este sitio cataloga el litio como una clase de medicamentos llamados agentes antimaníacos y apunta que su acción consiste en reducir la actividad anormal en el cerebro.