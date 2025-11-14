La reacción de Plex a la actuación de Aitana en los Latin Grammy 2025

Aitana está muy enamorada. Ella misma lo ha reconocido recientemente en el pódcast Se Regalan Dudas, donde dijo que sus relaciones anteriores fueron "otro tipo de enamoramiento" y que su pareja actual, el streamer Plex, la completa como persona.

Días después de estas declaraciones, Aitana ha llegado a la gala de los Latin Grammy 2025, celebrada en Las Vegas durante la madrugada del 14 de noviembre. Entre sus dos nominaciones, la cantante ha conseguido llevarse el primer gramófono de su carrera gracias a su último disco, Cuarto azul, galardonado a Mejor diseño de empaque.

En su discurso, Aitana ha querido agradecer el apoyo que recibe de su equipo, de su familia y, por supuesto, de Plex: "Gracias a mi novio Dani, que le quiero con todo mi corazón", ha dicho al recoger su primer Latin Grammy, utilizando el nombre real de su pareja.

Por su parte, Plex ha acudido a la ceremonia como público y no ha escondido su entusiasmo ante la actuación musical de Aitana, quien se ha subido al escenario para interpretar uno de los mayores éxitos de su cuarto álbum, 6 de febrero, cuya letra indaga en su ruptura con Sebastián Yatra. Así, el streamer se ha levantado de su asiento para aplaudir a la catalana.

Aitana, enamorada "de verdad"

Desde hace meses, Aitana no esconde su amor por Plex. Según comentó en el pódcast Se Regalan Dudas, la artista se dio cuenta tras su ruptura con Sebastián Yatra de que estaba "enganchada a estar enamorada": "Era otro tipo de enamoramiento más de adolescente, de joven, de no entender", dijo sobre sus anteriores relaciones.

"Me agenciaban como un novio cada mes y cuando empecé con mi pareja, con Dani, me acuerdo de que decían: 'Pero si no han pasado ni dos meses desde que lo dejó con su ex', que era como, ¿pero tú qué sabrás?", añadió. "Cuando conocí a Dani, es lo que tú me dices: 'Tú me eliges y yo te elijo', porque nos hacemos bien y porque estás en ese proceso de que ya eres madura emocionalmente como para entender que ya no es porque no quieres estar sola, sino porque realmente me he enamorado de verdad y esta persona me da todo y me completa".