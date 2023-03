Omar Ayuso estrena una nueva faceta como actor. El intérprete debuta en el teatro con la obra Sonido oculto, que se estrena el miércoles 29 de marzo en el Teatro Kamikaze de Madrid y en la que coincide con la actriz Toni Acosta.

"Está siendo una experiencia muy energizante. Yo venía de hacer una serie muchos años, maravilla pero muchos años, y de repente te metes en una disciplina que no controlas. Lo único que había hecho era participar en el Belén viviente de mi pueblo", ha contado este miércoles a Eva Soriano e Iggy Rubín en su visita a Cuerpos especiales.

El actor vive este momento junto a la actriz Toni Acosta con la que se lo está pasando bomba. "Hemos hecho bastante buena miga. Es la persona más divertida, más buen rollo, más buena compañera... Y luego es que es una tía muy normal. Una mujer normal de 50 con sus hijos, sus amigos... Habla demasiado, también te digo. Yo hablo mucho y me está haciendo mudo", ha añadido entre risas.

Los dos compañeros desembarcan este mes en Madrid tras varias semanas de gira, en las que Ayuso ha aprendido su primera lección como actor teatral.

"En los sitios que hemos ido y ha podido verme algún amigo, me he dado cuenta de que si hay alguien que me conozco en el público, me vengo más arriba y me sale mejor", ha contado el actor, que en Móstoles tuvo que interrumpir su actuación porque una señora del público se desvaneció. "Había un barullo terrible y de repente la frase terrible de 'un médico en la sala'. Fue horrible pero vivió".

En el Sonido oculto interpreta a un estudiante, un papel que ya domina gracias a la serie Élite. "No doy buen casting de joven. A mí me hecha todo el mundo 29 años, el otro día una maquilladora me dijo si tenía 34. Estoy ajadito", ha dicho Ayuso, que este mes de marzo cumple 25.

"Para la obra soy joven porque en teatro cogen a gente más mayor para hacer joven. Además hago de estudiante universitario, no hay tanta diferencia", ha añadido.

Omar Ayuso y su regreso a 'Élite'

Omar Ayuso se estrena en el teatro a la vez que vuelve a Las Encinas. El actor ha decidido sumarse de nuevo a Élite y ha vuelto para grabar la séptima temporada.

"No ha sido como volver a casa, ha sido más difícil. He tenido que luchar con una especie de falsa sensación de fracaso por volver al sitio de donde te has ido", ha confesado a Eva y a Iggy, y ha detallado por qué lo ve así. "Hay mucho estigma dentro de nuestra profesión con las cosas que uno elige... Volver a la serie de la que todos se han ido para volar y petarlo en Los Angeles... Nadie te lo dice, es interno, pero tienes que luchar un poco con eso".

Son todo sensaciones porque el actor asegura que incorporarse al reparto le ha venido "de punta madre". "Es el sitio donde mejor me han tratado, el sitio en el que mejor ruedo, el sitio que más me quieren, donde mejor me pagan... Me lo paso bomba", ha explicado el actor.

"Entre los actores de mi generación, hay una cosa como no quiero estancarme, porque la carrera... Pero, maricón, si Javier Cámara y todos estos llevan 40 años. Esto es muy largo, s una carrera de fondo. La gente no deja series, es curro", ha asegurado Ayuso, que aprendió de Toni Acosta esta lección: "Ella me dijo que no ha dejado una serie en su vida".

En esta temporada además coincide con Anitta, con quien ha bromeado en plató. Durante el rodaje de la serie, el actor repitió que él también se apellida Ayuso y... ¿por qué no un perreo?