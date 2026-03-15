Todo sobre los Premios Oscar 2026: nominados, a qué hora empieza la alfombra roja y dónde ver la gala
La temporada de premios echa el cierre este domingo con la celebración de la ceremonia de entrega de los Premios Oscar. Hollywood despliega su alfombra roja para celebrar la gran fiesta del cine, a la que el cineasta español Oliver Laxe llega con dos nominaciones y la película Los pecadores como la mayor nominada de la historia con 16 candidaturas. Descubre todo sobre la ceremonia y no pierdas detalle de la celebración.
Hollywood vive su gran fiesta. Este domingo 15 de marzo el Teatro Dolby de Los Ángeles despliega su alfombra roja para celebrar la 98ª edición de los Premios Oscar.
Será una gala con aroma español. El cineasta Oliver Laxe opta a dos premios por la película Sirât y el actor Javier Bardem ha sido confirmado por la Academia como uno de los presentadores de la noche.
Además, puede que sea una cita de récord. De hecho, lo es antes incluso de su celebración. Con 16 candidaturas, Los pecadores se ha convertido en la película con más nominaciones de la historia —por delante de Titanic, Eva al desnudo y La La Land— y podría sumar más de 11 estatuillas superando a la película de James Cameron, hasta ahora la más premiada de la historia.
La cinta de Ryan Coogler compite en la categoría de Mejor película con Bugonia, F1: La película, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental y Sueños de trenes. ¿Cuál se lo llevará? La respuesta la tendremos la madrugada del domingo a lunes y, por ahora, podemos desvelar otras dudas sobre la ceremonia. De quién es su presentadora a quién actúa en la gala y qué premios opta Oliver Laxe.
¿A qué hora es la alfombra roja y cuándo empieza la gala?
Si quieres ver la gala en directo, vas a tener que acostarte tarde. La emisión de la gala arranca a las 00:00 horas (del lunes 16) y podría prolongarse hasta las 4:00 horas.
Un poco antes, a las 23:30 horas, comienza la emisión de la alfombra roja para recibir a las estrellas de Hollywood, que acuden a la gala en calidad de nominados o presentadores.
Quién presenta la ceremonia
El encargado de presentar la ceremonia es el cómico Conan O'Brien, que repite al frente de la gala tras arrasar en 2025.
Dónde ver la gala desde España
Para seguir la ceremonia desde España hay que tener Movistar Plus+, que se encarga de la retransmisión de la alfombra roja (23:30 horas) y de la gala (00:00 horas).
¿Qué premios podría ganar Oliver Laxe?
En España estaremos muy atentos a dos candidaturas, Mejor película internacional y Mejor sonido, que son en las que se podría alzar ganador Oliver Laxe.
El gallego compite en ambas con Sirāt, con la que obtuvo seis permios Goya y conquistó el Premio del jurado en el Festival de Cannes 2025. En la primera categoría tiene como rivales El agente secreto (Brasil), Un simple accidente (Irán), Valor sentimental (Noruega) y La voz de Hind (Túnez).
¿Qué cantantes actúan en la gala?
Otro de los alicientes de la noche es la música, aunque en esta edición solo se han confirmado dos actuaciones: EJAE, Audrey Nuna y REI AMI (HUNTR/X), interpretarán su éxito Golden y Miles Caton cantará el tema I Lied to You, de la película Los pecadores. Ambos temas están nominados en la categoría Mejor canción original.
Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026
Mejor película
- Bugonia
- F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor director
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Josh Safdie, por Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Joachim Trier, por Valor sentimental
- Ryan Coogler, por Los pecadores
Mejor actriz principal
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Rose Byrne, por Si tuviera piernas te daría una patada
- Kate Hudson, por Song Song Blue
- Renate Reinsve, por Valor sentimental
- Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor principal
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Michael B. Jordan, por Los pecadores
- Wagner Moura, por El agente secreto
Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, por Weapons
- Wunmi Mosaku, por Los pecadores
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, por Una batalla tras de otra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Delroy Lindo, por Los pecadores
- Sean Penn, por Una batalla tras de otra
- Stellan Skarsgard, por Valor sentimental
Mejor casting
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Los pecadores
Mejor película internacional
- El agente secreto
- Un simple accidente
- Sirât
- Valor sentimental
- La voz de Hind
Mejor película de animación
- Arco
- Elio
- Las guerreras k-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor documental
- The Alabama Solution
- Come See Me In The Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor montaje
- F1: La película
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
- Sueños de trenes
Mejor guion original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Los pecadores
Mejor guion adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla detrás de otra
- Sueños de trenes
Mejor sonido
- F1: La película
- Frankenstein
- Una batalla detrás de otra
- Los pecadores
- Sirât
Mejor banda sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor canción original
- Dear Me, de Diane Warren: Relentless
- Golden, de Las guerreras k-pop
- I Lied To You, de Los pecadores
- Sweet Dreams, de Viva Verdi!
- Train Dreams, de Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Los pecadores
Mejor diseño de vestuario
- Avatar: Fuego y ceniza
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Los pecadores
- The Smashing Machine
- La hermanastra fea
Mejores efectos visuales
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: La película
- Jurassic World: El renacer
- Laberinto en llamas
- Los pecadores
Mejor corto de ficción
- Burcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- El drama de época de Jane Austen
- The Singers
- Dos personas intercambiando saliva
Mejor corto de animación
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Perls
- Plan de jubilación
- The Three Sisters
Mejor corto documental
- Todas las habitaciones vacías
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness