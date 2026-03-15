Todo sobre los Premios Oscar 2026: nominados, a qué hora empieza la alfombra roja y dónde ver la gala

Hollywood vive su gran fiesta. Este domingo 15 de marzo el Teatro Dolby de Los Ángeles despliega su alfombra roja para celebrar la 98ª edición de los Premios Oscar.

Será una gala con aroma español. El cineasta Oliver Laxe opta a dos premios por la película Sirât y el actor Javier Bardem ha sido confirmado por la Academia como uno de los presentadores de la noche.

Además, puede que sea una cita de récord. De hecho, lo es antes incluso de su celebración. Con 16 candidaturas, Los pecadores se ha convertido en la película con más nominaciones de la historia —por delante de Titanic, Eva al desnudo y La La Land— y podría sumar más de 11 estatuillas superando a la película de James Cameron, hasta ahora la más premiada de la historia.

La cinta de Ryan Coogler compite en la categoría de Mejor película con Bugonia, F1: La película, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otra, El agente secreto, Valor sentimental y Sueños de trenes. ¿Cuál se lo llevará? La respuesta la tendremos la madrugada del domingo a lunes y, por ahora, podemos desvelar otras dudas sobre la ceremonia. De quién es su presentadora a quién actúa en la gala y qué premios opta Oliver Laxe.

¿A qué hora es la alfombra roja y cuándo empieza la gala?

Si quieres ver la gala en directo, vas a tener que acostarte tarde. La emisión de la gala arranca a las 00:00 horas (del lunes 16) y podría prolongarse hasta las 4:00 horas.

Un poco antes, a las 23:30 horas, comienza la emisión de la alfombra roja para recibir a las estrellas de Hollywood, que acuden a la gala en calidad de nominados o presentadores.

Quién presenta la ceremonia

El encargado de presentar la ceremonia es el cómico Conan O'Brien, que repite al frente de la gala tras arrasar en 2025.

Dónde ver la gala desde España

Para seguir la ceremonia desde España hay que tener Movistar Plus+, que se encarga de la retransmisión de la alfombra roja (23:30 horas) y de la gala (00:00 horas).

¿Qué premios podría ganar Oliver Laxe?

En España estaremos muy atentos a dos candidaturas, Mejor película internacional y Mejor sonido, que son en las que se podría alzar ganador Oliver Laxe.

El gallego compite en ambas con Sirāt, con la que obtuvo seis permios Goya y conquistó el Premio del jurado en el Festival de Cannes 2025. En la primera categoría tiene como rivales El agente secreto (Brasil), Un simple accidente (Irán), Valor sentimental (Noruega) y La voz de Hind (Túnez).

¿Qué cantantes actúan en la gala?

Otro de los alicientes de la noche es la música, aunque en esta edición solo se han confirmado dos actuaciones: EJAE, Audrey Nuna y REI AMI (HUNTR/X), interpretarán su éxito Golden y Miles Caton cantará el tema I Lied to You, de la película Los pecadores. Ambos temas están nominados en la categoría Mejor canción original.

Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor director

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Joachim Trier, por Valor sentimental

Ryan Coogler, por Los pecadores

Mejor actriz principal

Jessie Buckley, por Hamnet

Rose Byrne, por Si tuviera piernas te daría una patada

Kate Hudson, por Song Song Blue

Renate Reinsve, por Valor sentimental

Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor principal

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Michael B. Jordan, por Los pecadores

Wagner Moura, por El agente secreto

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, por Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, por Weapons

Wunmi Mosaku, por Los pecadores

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, por Una batalla tras de otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Delroy Lindo, por Los pecadores

Sean Penn, por Una batalla tras de otra

Stellan Skarsgard, por Valor sentimental

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Los pecadores

Mejor película internacional

El agente secreto

Un simple accidente

Sirât

Valor sentimental

La voz de Hind

Mejor película de animación

Arco

Elio

Las guerreras k-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me In The Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta

Mejor montaje

F1: La película

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Sueños de trenes

Mejor guion original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Valor sentimental

Los pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla detrás de otra

Sueños de trenes

Mejor sonido

F1: La película

Frankenstein

Una batalla detrás de otra

Los pecadores

Sirât

Mejor banda sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor canción original

Dear Me , de Diane Warren: Relentless

, de Golden , de Las guerreras k-pop

, de I Lied To You , de Los pecadores

, de Sweet Dreams , de Viva Verdi!

, de Train Dreams, de Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Los pecadores

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Los pecadores

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Kokuho

Los pecadores

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y ceniza

F1: La película

Jurassic World: El renacer

Laberinto en llamas

Los pecadores

Mejor corto de ficción

Burcher's Stain

A Friend of Dorothy

El drama de época de Jane Austen

The Singers

Dos personas intercambiando saliva

Mejor corto de animación

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Perls

Plan de jubilación

The Three Sisters

Mejor corto documental