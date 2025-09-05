Pepe Viyuela: "El actor quiere estar en un Carnaval permanente, cambiando de máscara"

El icónico actor, cómico, payaso y escritor Pepe Viyuela se ha pasado por Cuerpos especiales para hablar de la última película en la que participa, Sin cobertura, una comedia familiar en la que una familia viaja a la Edad Media.

Uno de los largometrajes más exitosos del verano porque, a juicio del actor, "la gente se lo pasa bien y por eso están yendo", sobre todo los pequeños. Aunque, como apunta, "las personas mayores se divierten porque es divertida y hay un mensaje sobre la adicción al móvil. Vuelves hablando del tema".

En Sin cobertura, Viyuela, además, coincide con algunos de los cómicos más destacados del país como Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, con quienes ha compartido algunos momentos hilarantes durante el rodaje, aunque reconoce entre risas que en cuestión de comedia tiene "miedo a decir algo que no sea gracioso".

Tras su extensa trayectoria, el intérprete ha llegado a la conclusión de que el teatro es una de sus grandes pasiones, reflexionando acerca de que "el actor, lo que quiere, es estar en Carnaval permanente, cambiando de máscara". Por ello, forma parte del elenco de las funciones El barbero de Picasso y Guitón Onofre, con las que está recorriendo todo el país de gira.

"Es lo que me gusta hacer, moverme, soy un trashumante", ha confesado. "¿Cómo no te va a gustar el teatro? Con la adrenalina de montar y todo... Se pasa muy bien, una vez que lo has probado ya no lo quieres dejar".

Además, también ha habido tiempo de recordar a los recientes miembros de su familia, sus gatas Catalina y Esmeralda, a quienes adopto "después de la pandemia y son muy majas".