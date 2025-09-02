Samantha Hudson se abre a participar Benidorm Fest: "Yo creo que Samatha Hudson, la pongas donde la pongas, es un sí"

Cada vez que Samantha Hudson llega al estudio de Cuerpos especiales, el torbellino que resulta la polifacética artista revoluciona la conversación con Eva Soriano y Nacho García. En esta ocasión, la visita ha girado en torno a Música para muñecas, el tercer álbum de su carrera, en el que reflexiona sobre cuestiones como la transexualidad o la percepción de la identidad, como muestra su canción No se quién soy.

Un autoconocimiento que, para su autora, es "más que difícil, algo terrorífico, porque implica aceptar la realidad de que a lo mejor no tienes clara tu identidad". El propio título del álbum, de hecho, ya es toda una muestra de cómo aborda sus composiciones, ya que hace referencia al término muñecas dado en los años 80 a las "chicas trans que estaban muy operadas". "Creo que es una palabra bastante chula. La muñeca como una feminidad estereotipada (...), pero luego también me gusta verlo como un objeto donde reflejas tus fantasías más profundas".

Un disco en el que Samantha Hudson ha colaborado con algunas de las artistas más destacadas del momento como Zahara, La Zowi o Villano Antillano, aunque parece que aún le queda cumplir con el deseo de colaborar con Bizarrap. "Me encantaría verle sin gafas", ha indicado, "el misterio me puede. Me cae muy bien, creo que es porque me recuerda a mi primo Mario. Me encantaría hacerle un sándwich mixto".

Una trayectoria musical con la que Eva Soriano no ha tardado en preguntar sobre la posibilidad de que participe en alguna edición del Benidorm Fest para postularse como posible representante de España en Eurovisión. "¿Por qué no? Yo creo que Samantha Hudson la pongas donde la pongas es un sí", ha asegurado la artista. A nivel tour, aún quedan muchas fechas en las que disfrutar de Música para muñecas en directo, tal y como ha indicado la artista.