La playlist de Jota Music para afrontar la vuelta a la rutina

Si tu también tienes síndrome postvacacional, esta playlist es para ti. "Hola, Cuerpos especiales. Soy Toñi, de Huesca. He vuelto hoy al curro y 'ne-ce-si-to' unas cuantas cancioncitas para que no me derrumbe cada vez que piense que no voy a tener ni vacaciones ni un día de fiesta hasta el 2 de marzo. Porfa, que la vuelta a la rutina me tiene amargada".

Aunque todavía queda el día de Reyes, la Navidad está tocando su fin, en unos días los peques regresarán al cole, y los no tan peques, a la oficina. Sabemos que la vuelta a la rutina puede ser muy dura. Por eso, Jota Music te ha preparado una playlist de regreso con cinco canciones para recuperar la motivación y trabajar de buen humor.

No esperes más ¡y dale a play!

'Down For Love', de La Pegatina

'Don't Start Now', de Dua Lipa

'Can't Stop The Feeling', de Justin Timberlake

'Todo de Ti', de Rauw Alejandro

'Wherever You Will Go', de The Calling

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.