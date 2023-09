Quim Guitiérrez habla del crimen de 'El Cuerpo en Llamas': "Yo tenía los vídeos del juicio en el móvil para prepararme"

El Cuerpos en Llamas es la serie de Netlix protagonizada por Quim Guitérrez y Úrsula Coberó que narra y trae de vuelta el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. A lo largo de ocho capítulos se aborda el asesinato de Pedro Rodríguez, cuyo cadáver apareció calcinado en el interior de su vehículo en la primavera de 2017.

Aunque está acostumbrado a acaparar gran atención, los cierto es que Gutiérrez no se esperaba que la acogida fuese tan masiva. "Flipo con que la gente se lo vea en un día", dice el actor, que reconoce que es una historia "jugosa".

"Genera morbo, hay expectativa... Pero con Netlix nunca lo sabes, son datos en llamas. Yo lo he visto en Instagram y los comentarios de gente de diferentes países. Yo soy un actor más local, no como Úrsula. Te escriben mensajes que no entiendes. Te escriben con letras turcas o rusas y tú entiendes que hay cariño porque hay un emoji de corazón pero en realidad no lo sabes", bromea.

"Yo no sabía mucho del crimen, recuerdo lo del cuerpo y lo del trío amoroso y me pareció como interesante... Pero no lo seguí mucho", reconoce Quim, que no estuvo muy atento al "salseo" mediático que se formó. "Primero hay que disfrutar de la ficción y luego el documental para ver hasta qué punto hemos llegado a la realidad. En el juicio estamos muy parecidos", dice antes de que Eva Soriano se declare fan y reconozca que Úrsula Coberó está clavadita a Rosa. "Está impresionante. Los gestos del pelo y todo", dice.

Tanto a Quim -que interpreta a Albert, el amante de Rosa- como al resto del reparto les ayudó mucho poder contar con todo ese material visual y documental para interpretar tan bien los personajes.

"Era muy goloso ver las imágenes, sobre todo en el juicio porque sabes lo que hacen. Yo tenía los clips y me los llevaba en el móvil al rodaje. Para mi personaje me ayudaba lo de escuchar su voz, había inflexiones particulares, y el lenguaje corporal también".

A Úrsula Corberó le costó mucho aceptar el papel y ver cómo podía enfocarlo por la responsabilidad que conllevaba. "Me parece muy valiente", enfatiza Gutiérrez, al que le llegó la propuesta gracias a la propia Úrsula. "A mi me llega el guion, me llama y me dice '¿qué, mola, eh? yo ya estoy en esto. Estaría guay que lo hiciésemos juntos", resume con mucho humor. Habían trabajado hace más de 10 años en Bambi y poco habían hablado desde entonces, sobre todo tras el boom que vivió la actriz con La Casa de Papel. Aun así, su conexión seguía intacta.

Terminamos la entrevista con un mini examen para el actor sobre cómo es su vida en el campo. Test que ha terminado convirtiéndose en una clásica didáctica de los sonidos de los animales. ¿Cómo hace el burro?, ¿y el perro?, ¿una gallina? Atención a Eva Soriano y su maestría.