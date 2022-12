Úrsula Corberó se reencuentra con Madonna: cuándo comenzó su amistad y su foto juntas

Para celebrar los 30 años de la publicación de SEX y la reedición de uno de los libro de fotografías más conocidos del mundo, tan admirado como destestado, Madonna ha montado una exposición comisariada por Anthony Vaccarello con una lista de invitados de lujo.

Entre ellos, Rauw Alejandro, Milena Smit, Hailey Bieber, Lenny Kravitz o la española Úrsula Coberó, que se ha reencontrado con la reina del pop en la fiesta en homenaje a la obra fotográfica Steven Meisel con Madonna como musa y mito erótico.

La actriz de La Casa de Papel no quiso dejar pasar la oportunidad de compartir una foto con Madonna en su cuenta de Instagram, donde le declaró su amor. "Te quiero", escribió junto a una imagen en la que aparecen sonrientes y abrazadas.

Madonna hizo lo mismo en su cuenta, donde incluyó dos fotografías con Corberó. Un pequeño álbum en el que también aparecen Rauw Alejandro, Diplo o la influencer española Miranda Makaroff. "Gracias a todos por venir", decía Madonna, agradecida por el apoyo del mundo de la música y el arte.

"Ya he podido hablar normal con Madonna sin parecer boba", añadía Úrsula Coberó en sus stories de Instagram, emocionada por el encuentro. No es la primera vez que coinciden. Madonna se declaró fan de Tokio, el personaje de La Casa de Papel, en un avión, y Coberó se quedó tan sorprendida que apenas pudo reaccionar. Lo contó en su visita a The Tonigh Show con Jimmy Fallon hace casi un año.

Así se conocieron Madonna y Úrsula Coberó

En palabras de la propia Úrsula Coberó, Madonna es la fan más conocida que ha tenido. Se lo contó Jimmy Fallon el pasado mes de diciembre en su programa de la NBC, donde la actriz de 33 años contó que se quedó tan en shock con la declaración de la reina del pop que casi pierde el pasaporte.

"Es una historia genial", comenzaba. "Estaba en Los Angeles, me volvía a Madrid y tenía que hacer escala en Londres. Cuando subía al avión, fui al baño y al volver a mi sitio vi a Madonna", contaba, entusiasmada.

Al ver a la reina del pop, Úrsula Corberó no dada crédito. "¿Qué? ¿Es esa Madonna?", se preguntó.

"Se giró y me hizo contacto visual. De repente, vi cómo venía directa hacia mí manteniendo la mirada. Vino a mi sitio y me dijo: 'Lo siento, sólo quiero decirte que soy una gran fan tuya. Amo 'La casa de papel' y Tokio es mi personaje favorito", contó Corberó.

La actriz, que recreó la escena con Fallon, se quedó sin palabras. No fue capaz de decir nada y, ante esta situación, Madonna le preguntó: "¿Sabes quién soy?".

"Fue embarazoso. Cuando pude hablar, le dije: '¡Por supuesto que sé quiere eres!'. Me dio su teléfono y me pidió que le diese mi número. ¡El teléfono de Madonna en mi mano!", contó, emocioanda.

Al rato, la actriz recibió un mensaje de Madonna. Decía: "Cariño, te olvidaste el pasaporte en tu sitio. Lo tiene la azafata". "Pude volver a casa gracias a Madonna", le contó a Fallon.