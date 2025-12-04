Repion discute sobre cuál hubiese sido el tercer adelanto de '201': "Pero esa es una balada" "¿Y qué?"

Repion está de estreno. Acaba de lanzar el disco 201 y este jueves Marina y Teresa Iniesta han venido a Cuerpos especiales a hablar con Eva Soriano y Nacho García de su nuevo álbum cuya carta presentación fue El sueño dura una semana.

Las dos hermanas eligieron este tema para lanzar su nuevo trabajo al mercado aunque no tienen un papel especial dentro del disco, no es la que marca el ritmo.

"Escribimos canciones de manera independiente y luego vemos si pueden formar parte del disco", han contado sobre su forma de trabajar. "Si hemos cerrado la canción quiere decir que ya vale. Si no la cerramos, la descartamos", han añadido.

Marina y Teresa han incluido 10 canciones en 201 y lo han hecho sin pensar en que estén relacionadas. "Cuando la cerramos decimos 'va a ir al disco', no pensamos que tenga que ver con la anterior", han añadido.

El segundo y último adelanto fue X o, como la define Eva Soriano, "el himno definitivo para cuando las chicas estamos de bajón".

"Hay muchas verdadera detrás de las crisis premenstruales. Son momentos lúcidos"

"El PMS cada vez es más fuerte", han bromeado sobre este tema para días malos. " Me parece que hay muchas verdadera detrás de las crisis premenstruales pero no va de eso la canción. Si lo piensas son momentos lúcidos", han añadido sobre la canción que Marina llamaba Señor X, pero el título no convencía a Teresa: "Me recordaba el capítulo de Los Simpson. No me lo podía tomar en serio".

No hubo un tercer adelanto, pero ¿qué hubiese pasado si hubiesen tenido que elegir una canción? No habría habido acuerdo. La decisión se hubiese movido entre Cerrar los ojos o Me sabe a poco. "Pero esa es una balada", ha dicho una. "¿Y qué? Una balada también puede ser single", le ha contestado.

El disco llega con gira acústica en 2026, un formato en el que se sienten especialmente cómodas. "Nos gusta mucho el formato, hay mucha intimidad con el público, nos miramos más a la cara", han añadido Teresa y Marina, que este verano lanzaron una versión en acústico de su disco de 2023 Repion.

Lo que no se será en acústico será su concierto del 26 de octubre de 2026 en la Sala La Riviera de Madrid. "Estamos nerviosas desde que se anunció. Tenemos que liarla mucho", han dicho antes de hacer un spoiler involuntario. "Tenemos una prima violinista...", han adelantado sobre lo que se viene para esta gran cita en la que esperan contar con otros artistas invitados.