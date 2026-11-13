DOS ESTRELLISTAS MORENTES
La review de Bertus sobre dormir con tus amigos siendo más grande que un tren
Bertus habla sobre algo que antes le encantaba y que ahora le parece una condena: dormir en casa de sus amigos siendo más grande que un tren. "En mi casa, o duermes conmigo o en el sofá, o en la cama del gato", dice en Cuerpos especiales. Antes, le encantaba dormir con otra gente y le daba igual salir de casa sin ducharse; ahora, es adulto y está acomodado: "No me puedes sacar de mi skincare, de mi café con magdalenas antes de irme a la cama...".
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