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La review de Bertus de las reseñas: "La gente tiene que vivir la experiencia completa"

Bertus hace la review más difícil. El colaborador de Cuerpos especiales le pone nota a las reseñas y, aunque las suyas merecen cinco estrellitas morentes, las de los demás se quedan en tres. "Si tú me dices que en la tasca de Manolo no te comas la ensaladilla rusa, yo te lo agradezco pero me quitas la anécdota", dice. "Luego no puedo decir que tuve salmonelosis". Por eso no apuntó nada de la almohada del sitio al que se fue de vacaciones. "La gente tiene que vivir la experiencia completa".