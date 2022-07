Santiago Segura: "El abuelo de 'Padre no hay más que uno 3' iba a ser Resines, pero rodó dos días y lo ingresaron

Hoy recibimos en Cuerpos especiales a Santiago Segura y Toni Acosta, que vienen a presentarnos la nueva entrega de Padre no hay más que uno. ¿Es la que cierra la saga?

"En un principio sí, se cierra. Pero yo veo a Toni Acosta y digo 'quiero más", bromea Santiago Segura. A lo que Toni responde: "Es que somos una familia. En las familias nunca se cierran las tramas, siempre pasan cosas".

A Santiago y Toni, les han acompañado en toda la saga Leo Harlem, Silvia Abril, Loles León, además de los niños. En esta tercera parte se une Carlos Iglesias, que interpreta al suegro de Santiago Segura.

"Yo con Carlos Iglesias me llevo muy bien, pero al suegro no lo soporto", explica Santiago, desvelando además que quién iba a hacer este personaje era Antonio Resines: "Rodó dos días, cogió el covid, le metieron en la UCI. Incluso hablé con el por notas de voz cuando estaba en la UCI para esperarle pero él me dijo que no sabía cuándo iba a salir ni como. Y al día siguiente lo entubaron".

Padre no hay más que uno 3 es una película navideña que, contra todo pronóstico, se estrena en pleno mes de julio. "Era el final de una saga, querida y esperada, que podía ser en vacaciones de Semana Santa. Es en Navidad circunstancialmente, no me parece una película navideña", explica Santiago, confesando que es "muy ñoño" y que le encanta la Navidad.