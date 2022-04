Antonio Resines aún arrastra una secuela de su ingreso en la UCI por coronavirus

Antonio Resines estuvo más de días en el hospital, de los cuales más de 20 fueron en la UCI. El actor estuvo en coma inducido por complicaciones derivadas del coronavirus. Fue, según dijo, "una cagada de cojones" lo que le llevó a poner en peligro su vida. Pese a que tenía muchas dificultades para respirar, retrasó mucho su visita al médico.

De aquello han pasado casi cuatro meses —ingresó en la UCI el 23 de diciembre— y el actor ya ha vuelto al ruedo. Ahora promociona su nueva serie junto a Miguel Rellán (Sentimos las molestias) y habla de este duro episodio en entrevistas.

El actor de 67 años confiesa que aún arrastra una secuela de su paso por el hospital: "Técnicamente creo que estoy al noventa y algo por ciento".

"Me falta un poco de equilibrio todavía, pero como no voy a la pata coja a los sitios... Hay una zona de estabilidad que no está al 100% por eso de vez en cuando llevo la muleta para salir y eso", le ha contado a María Casado en el programa Las tres puertas de TVE. "Las escaleras aún me cuestan".