Santos Solano: "Si te sientes culpable por comer algo prohibido, no es una rutina saludable"

Tenemos a Santos Solano para hablar de la comida saludable, esto que está tan de moda. Y no solo de comida saludable, sino todo lo que implica llevar un "estilo de vida saludable".

"Está muy de moda las aplicaciones de actividad física y alimentación, pero no es solo eso. Yo he visto baterías de cocina saludables, he visto cómo decorar tu casa de manera saludable... Todo mueve", ha empezado explicando.

"Para eso tendríamos que tener un estudio sobre si comiendo un alimento aumentamos la salud y la disminuimos, Pero esto no se puede demostrar. Entonces hay que hablar de alimentación saludable, que tiene dos partes: la nutrición, el valor nutricional de los alimentos; y la conducta alimentaria, no solo que comemos a nivel nutricional, sino entender por qué comemos algo, de qué manera te hace sentir lo que comes, cómo calculas la cantidad...", ha añadido.

Cuando deja de ser un hábito saludable

También hablamos con Santos Solano sobre algunas conductas obsesivas que pueden generarse por intentar llevar una vida saludable: "Muchas veces confundimos salud solo con la parte física. Todos estos movimientos que te llevan a categorizar, a prohibirte cosas, que te hace sentirte culpable después de comerlo o que el valor de una persona cambia por lo que come... Dejan de ser saludables".

Y lanza una reflexión: "Cuando la gente dice que come saludable, ¿realmente busca reducir las osteoporosis, las probabilidades de un infarto, busca no tener una enfermedad metabólica? ¿O realmente busca es sentirse bien físicamente?".

Trastornos alimentarios habituales

Solano explica que el cerebro cambia según si tomas un alimentos cuando no te lo prohíbes, o si lo tomas aún habiéndotelo prohibido. "La respuesta de dopamina que te da no es la misma. No lo estamos comiendo por el sabor, sino que como es prohibido produce una sensación agradable diferente".

Además, asegura que cuando prohibimos un alimento administramos peor la cantidad para tomarlo o tenemos esa necesidad de compensarlo: "Pensamos que compensarlo es ir a vomitar. Pero las más frecuentes es saltarnos la siguiente comida, reducir las cantidades, pensar que tenemos que ir al gimnasio y quemar esas calorías... Esto son también trastornos de conducta alimentaria".

Por último, Santos quiere dar una última reflexión para saber si realmente estamos llevando una "vida saludable": "Si estás haciendo cambios en tu vida y te sientes culpable por no seguir esa rutina, hay algo que ya no va bien. Un estilo de vida saludable no te hace sentir mal. No solo es salud lo que comes o dejas de comer, sino también cómo te hace sentir lo que comes".