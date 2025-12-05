PRESENTAN 'ME HAS ROBADO EL CORAZÓN'

La entrevista de Óscar Casas y Ana Jara en 'Cuerpos especiales'

Los actores Óscar Casas y Ana Jara presentan Me has robado el corazón, una película en la que huyen de Madrid a Galicia durante una primera cita después de robar un banco. Ninguno de los dos es ajeno a los robos, cuando eran adolescentes hicieron algún pinito que han sacado a la luz en Cuerpos especiales. Uno por amor y la otra por pasárselo bien con sus amigas. La entrevista también ha dado para hablar de citas, de cómo fue el rodaje y de la famosa escena grabada en enero en el Lago de Sanabria (Zamora).