Silvia Abril: "Yo soy una descerebrada y Toni Acosta es como mi madre, que me cuida"

Silvia Abril ha hecho de todo menos un morning show. Le cuesta madrugar y por eso cree que no hay comedia, pero nada más lejos de la realidad. Eva e Iggy se echan unas risas todos los días en Cuerpos Especiales, pero otra cosa son las caras...

Del 5 al 9 de junio se va al Teatro Clásico de Mérida con la obra 'Las Asambleístas, las que tropiezan', una obra teatral de Aristófanes. "A este le iban las bacanales. Escribió un texto y lo revisitamos, así que Troncoso se lo ha traído aquí y hacemos esto. Son mujeres hartas de tropezarse con el mundo de los hombres", explica la cómica.

Aunque sea un festival de Teatro Clásico la cosa se pone muy contemporánea. En el Teatro de Mérida siempre se hacen funciones clásicas pero a veces se da un poquito de manga ancha. No estamos acostumbrados a verla haciendo teatro clásico, pero con las dos semanas que llevan de ensayo seguro que van sobradas. "Bueno, todavía queda mucho para julio. El texto ya está sabido, yo soy estudiosa", reconoce.

Andreu Buenafuente es padrino de Cuerpos Especiales. Aunque esto es un pitorreo, porque en realidad hay tres padrinos pseudo oficiales. Primero fue Berto Romero, luego Andreu... Y por último Roberto Leal, que además se ha ganado un hueco en nuestros corazones porque es el único que ha venido de verdad al programa.

Por defecto y la relación que hay entre Buenafuente y Silvia, a ella le toca ser la madrina. Eva le ha preguntado qué ha traído de regalo al programa y como la hemos pillado desprevenida solo tenía a mano una lima de uñas. Ni tan mal.

No se le puede hacer una entrevista a la humorista sin preguntarle por Toni Acosta. Con ella comparte un podcast y una amistad de solamente cinco años, y eso que la confianza se ha hecho brutal en muy poco tiempo.

"Hicimos match ya a una edad madurita. Somos inseparables", explica. Todo nació gracias a El Gran Sarao, un programa donde tenían que viajar juntas a Inglaterra.

"No está firmada la segunda temporada, pero queremos hacerla. Ya con Calleja nos dimos cuenta de que viajar juntas es una maravilla. Yo soy una descerebrada y llevo una madre que me cuida, que es ella. Es un año más joven y se nota mucho. En la tele todo es mentira pero en este reality nos sabíamos donde íbamos nunca, nos llegaron a tapar los ojos", explica.

Nacieron el mismo día pero con un año de diferencia. Este año se han regalado un viaje juntas. "Nosotras nos llevamos bien porque somos fuego, somos Aries", asegura.

Como en Las Asambleístas Silvia Abril interpreta a Praxágora, la lideresa de un grupo de mujeres, vamos a aprovechar y antes de que se vaya la vamos a someter a un test muy curioso para saber si también es lideresa en la vida real o todo lo contrario.

Con la broma del jueguecito descubrimos lo temeraria que es con sus hijos. "Andreu es antisocial cuando se rodea de padres. A mí me encantan las movidas con hijos. Me pondría a conducir, y es que cuando llevo niños en el coche doy volantazos, toco el claxon, saludo al coche del lado... Por ciudad no. La consecuencia de todo eso es que potan los niños. Una vez mi hija se fue en metro en una excursión y los castigaron a todos porque estuvieron saludando a todo bicho viviente. Les dijeron que no se pedía repetir. Y claro me dijo 'nada, hicimos lo que hacemos contigo los jueves'", termina.