Xoel López, en 'Cuerpos especiales': "Voy a hacer un par de conciertos del disco Atlántico"

Atlántico, el primer disco en solitario de Xoel López, cumple diez años. Para celebrarlo, el artista gallego ha lanzado un libro homónimo de Manuel Becerra.

"El libro es de Xoel López, pero lo ha escrito una persona que no es Xoel López", ha aclarado en su visita este jueves a Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales.. "Las manos de la portada sí son mías", ha añadido.

La foto de la portada es una de las que se hicieron en la sesión de 2012 y se descartó. Quien conozca el disco sabrá que es la misma máscara que lleva el artista en el álbum.

La historia de este disco es una historia de superación. Xoel López tuvo que enfrentarse a duras críticas de seguidores y expertos en música a los que no les gustó que abandonase el estilo de su grupo anterior Deluxe.

Los ritmos latinos de Xoel López

"En un titular me dijeron 'Se parece a Juan Luis Guerra' y yo dije 'A mí me encanta', pero era otro momento. Hace 12 años no se aceptaba lo latino", cuenta el artista gallego, consciente de que cambio que das, cambios que se te critica: "En general cuando haces un pequeño giro, lo primero que dice la gente es no".

"A mí me criticaron por tocar bachata", cuenta Xoel, que en 2010 antes de sacar el disco hizo una mini gira titulada Xoel López y la caravana americana, en la que hizo sonar ritmos latinos. Ahora lo hubiesen aplaudido, entonces fue muy mal recibido.

Esos ritmos latinos viven en Xoel López desde mucho antes de irse cinco años a vivir a América Latina. "Mis padres vivieron veintipico años entre A Coruña y Santo Domingo", cuenta el artista, y añade. "Juan Luis Guerra sonaba en mi casa desde que era niño, para mí era muy natural".

Dos conciertos homenaje a 'Atlántico'

Hoy Atlántico es un disco de culto y el plan de Xoel es celebrar su 10º aniversario por todo lo alto con, al menos, dos conciertos.

Serán en A Coruña y Madrid y la idea es que sean a final de 2022, adelanta sobre este minihomenaje.

El regreso de Deluxe

Del mismo modo que Xoel trae de nuevo Atlántico, este 2022 es también el regreso de Deluxe, el grupo inicial de Xoel López. Es un momento vital raro, dice. Xoel disfruta actualmente de la actualidad, haciendo lo que más le gusta, y "tirando a la vez de cosas de atrás espero que con armonía".

El próximo Festival DCODE de Madrid Xoel estará como Deluxe y como Xoel López. Y si no fuese suficiente, al día siguiente estará en Pontevedra tocando al mediodía.

"Soy el típico al que le encanta tocar siempre. Empecé muy jovencito y cuando no estoy de gira me busco conciertos".