Zzoilo explica cómo convenció a Lérica para grabar 'Soy yo': "Me colé en su camerino"

Soy yo es la nueva canción de Zzoilo. El artista de Mon Amour se ha unido en este tema buenrollero con recadito a Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo de Lérica.

El "viejo zorro", como lo llaman Eva Soriano e Iggy Rubín, ha jugado con su nombre el título de la canción y, al cantarla, suena zzoilo en lugar de soy yo.

De ese detalle, y de cómo surgió la colaboración, han hablado los tres en su visita este viernes a Cuerpos especiales.

"No nos conocíamos de nada", ha empezado Zzoilo, de quien nació la idea de hacer un tema juntos. "Ellos tocaban en verano en agosto en el pueblo de al lado del mío, allí en Valencia y dije: 'Me voy a colar allí, me voy a meter en c porque camerino así, porque soy yo'. Me colé en su camerino, me presenté y les enseñé varias canciones, les gustaron y quedamos para grabar".

Una estrategia ágil y muy eficaz, aunque no quiere decir esto que Zzoilo hiciese ninguna hazaña. "Estaba todo el pueblo en el camerino", recordaron los integrantes de Lérica, cuya historia nació en el programa de televisión Veo, veo de Teresa Rabal cuando Tony tenía 11 años y Juan Carlos, 13 o 14. "Surgió el amor entre nosotros y hasta ahora", han explicado, y han reconocido que son repelentes: "Nunca nos peleamos".

Un bizum de Zzoilo para Abraham Mateo

La entrevista a Zzoilo y Lérica ha terminado con un asalto a Zzoilo. Le ha caído de rebote y ha tenido que hacerle un bizum a Abraham Mateo, que este jueves contó en el programa que su hermano Tony le debía dinero de una botella que compraron en un reservado de una discoteca en Navidad.

La idea era pagar los 150 euros entre los dos, pero Tony aún le debe 75 a su hermano. "Íbamos a medias y me ha hecho ghosting", contó Abraham a Eva e Iggy, que este viernes le han pedido un bizum a Tony.

"¡Qué casualidad! Es que ahora no tengo el móvil", se ha justificado, y el testigo lo ha cogido Zzoilo. ¿El asunto? Botellita con los primos.