Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Álex González y Aura Garrido y Sheila - miércoles 1 de octubre de 2025

Álex González y Aura Garrido presentan, entre spoilers y momentos surrealistas, la película La sospecha de Sofía. Jorge Yorya nos habla de Tilly Norwood, la primera actriz hecha 100% con IA. Nacho García repasa la actualidad de la prensa del corazón. Ana Morgade trae consejos para que no se note que no sabes de algo. Y la cómica Sheila La La nos explica de qué va su show Wine Up Comedy: Vinólogo.