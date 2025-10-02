Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Antonio Orozco - jueves 2 de octubre de 2025

Antonio Orozco visita Cuerpos especiales para presentar su libro Inevitablemente yo y firmar un acuerdo de colaboración con Eva Soriano. ¡Cantarán juntos en uno de sus conciertos! Eva Soriano se queja de la gente que la critica por celebrar Halloween desde el 1 de octubre y Dani Piqueras trae una nueva entrega de DUPYDOO. Además, Jorge Yorya nos descubre que Mr Beast se está convirtiendo en el malo de SAW y Santos Solano habla de los peligos del aislamiento social.