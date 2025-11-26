David Bisbal comienza la gira 'Todo es posible en Navidad' por todo lo alto

David Bisbal durante su actuación en Almería del tour 'Todo es posible en Navidad' | Getty Images

David Bisbal está luchando para ser coronado como el rey de la Navidad español y hacerle la competencia a Mariah Carey o Michael Bublé.

El año pasado ya lanzó su álbum Todo es posible en Navidad, un disco que recogía villancicos clásicos y nuevos temas con referencias a esta festividad.

Este año ha querido inaugurar la época navideña con el lanzamiento de su tema Navidad sin ti y este mismo 25 de noviembre ha dado la sorpresa a los viajeros del metro de Madrid con un concierto navideño.

Por si fuera poco, este 15 de noviembre comenzó la gira Todo es posible en Navidaden Almería, continuando el segundo concierto el 22 de noviembre en Sevilla. Ahora, le esperan el 29 de noviembre en Bilbao, siendo la última de las fechas el 23 de diciembre en Barcelona.

Un auténtico espectáculo

Antes de iniciar esta gira, el almeriense quiso compartir con sus seguidores sus nervios por presentar esta gira con la que está tan ilusionado. Ya en aquel entonces avisó de que versionaría sus canciones más conocidas con "un sonido más crooner, más clásico, con metales, con cuerdas, con percusiones", en esencia, con "un sonido renovado".

En una hora y media de derroche musical, David Bisbal promete darlo todo sobre el escenario, un escenario cubierto con alfombras rojas y cortinas plateadas que te harán creer que estás en una fiesta navideña, y así te lo harán sentir sus versiones de Jingle Bell Rock, Blanca Navidad o Always on mi mind de Elvis Presley.

Todas las fechas de 'Todo es posible en Navidad Tour 2025'

15 de noviembre de 2026 – Almería, Plaza de Toros

22 de noviembre de 2026 – Sevilla, Fibes

29 de noviembre de 2026 – Bilbao, Arena Miribilla

5 de diciembre de 2026 – Zaragoza, Pabellón Príncipe Felipe

6 de diciembre de 2026 – Valencia, Roig Arena

13 de diciembre de 2026 – A Coruña, Coliseum

19 de diciembre de 2026 – Málaga, Pabellón Martín Carpena

20 de diciembre de 2026 – Granada, Palacio de los Deportes

22 de diciembre de 2026 – Madrid, Wizink Center

23 de diciembre de 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi

Actualmente, quedan pocas entradas para algunas fechas, así que aprovecha y no te pierdas esta experiencia.