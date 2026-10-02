Con Nacho García y Dani Piqueras

Cuerpos especiales | Con Arde Bogotá - viernes, 2 de octubre de 2026

Arde Bogotá se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), el tercer álbum de la banda, explicando todos los detalles de su composición, cómo han vivido grabar el disco en Los Ángele o las sensaciones que tienen de cara a su gira Hervideros. Además, Roberto Rahona reúne las mejores risas del audiovisual en España, Bertus hace review de las mentiras piadosas y Juan Sanguino analiza el lanzamiento del último proyecto de Taylor Swift, The Life of a Showgirl: The Encore.