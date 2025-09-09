A qué hora empieza la preventa de entradas para los conciertos de The Weeknd en Madrid

El 28 y 29 de agosto de 2026 tienes una cita con The Weeknd. El artista aterriza en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid con dos conciertos bajo su gira de estadios After Hpurs Til Dawn, después de tres años sin actuar en nuestro país.

En total, aproximadamente 120.000 personas podrán disfrutar del intérprete de Blinding Lights en directo bajo el cielo madrileño. Eso sí: antes, tienes que ser rápido y conseguir las entradas para ver al artista.

Aunque la venta general de entradas para ver a The Weeknd en sus conciertos en Madrid no comienza hasta el viernes 12 de septiembre, te contamos todo sobre la preventa para que te hagas con los tickets antes que el resto.

Preventas 9 y 10 de septiembre

Antes de la venta general hay tres oportunidades más para conseguir las entradas:

La primera de ellas es este martes 9 de septiembre a las 12:00 horas a través de la preventa del propio cantante. Para acceder a esta era necesario haberse registrado en la página web de The Weeknd, en la sección de los conciertos europeos antes del 8 de septiembre a las 00:00 horas.

Tan solo dos horas después, a las 14:00 horas, se activa la preventa de entradas en la web de Santander SMusic, aunque la sala de espera empieza a las 13:30 horas.

Por su parte, el turno para los registrados en livenation.es llega el jueves 11 de septiembre a las 12:00 horas, con sala de espera desde las 11:30 horas.

Si no hay suerte en ninguna de las preventas planeadas para ver a The Weeknd en Madrid, la última oportunidad es a partir de las 12:00 del viernes 12 de septiembre. La compra de entradas podrá hacerse en la página web oficial de Live Nation, así como a través de Ticketmaster y El Corte Inglés.

Precios de las entradas

Aunque no son precios oficiales, se estima que las entradas podrían rodar estos costes, tal y como desglosa el portal musical The Pop Wave:

PL1 Gold Circle : 151 € + 20 € gastos

: 151 € + 20 € gastos PL1 Grada : 151 € + 20 € gastos

: 151 € + 20 € gastos PL2 Grada : 136 € + 18 € gastos

: 136 € + 18 € gastos PL3 Pista : 126 € + 17 € gastos

: 126 € + 17 € gastos PL4 Grada : 116 € + 15,50 € gastos

: 116 € + 15,50 € gastos PL5 Grada : 96 € + 13 € gastos

: 96 € + 13 € gastos PL5 PMR : 96 € + 13 € gastos

: 96 € + 13 € gastos PL6 Grada : 71 € + 9,50 € gastos

: 71 € + 9,50 € gastos PL7 Grada : 51 € + 7 € gastos

: 51 € + 7 € gastos VIP: pendiente información

Además, existe una modalidad denominada Platinum, que Live Nation define así: "Es un cupo limitado de entradas que se ponen a la venta en modalidad precio dinámico, ajustado en función de la oferta y la demanda del evento. Las entradas Platinum NO incluyen ningún servicio o producto adicional como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".