CON NACHO GARCÍA Y ALBA CORDERO

Cuerpos especiales | Con Gloria Serra - viernes 30 de enero de 2026

Cuerpos especiales termina la semana con un programa de vértigo. Otra encuesta sobre 'Pueblos especiales' se abre en la web, mientras Bertus hace la review de la semana sobre las escapadas de fin de semana o irse de puente. Juan Sanguino repasa la carrera de Gwyneth Paltrow por le estreno de la película Marty Supreme y Gloria Serra visita el anti-morning show para hablar de los 15 años de Equipo de Investigación.