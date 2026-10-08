Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con David Bustamante - jueves, 8 de octubre de 2026
El cantante David Bustamante se ha pasado por Cuerpos especiales para hablar del próximo estreno del musical El Zorro, donde ejerce de protagonista en un espectáculo que ha calificado como "una fantasía". Además, Eva le grita a una nube y a la Eva del pasado por no haber hecho "las gestiones burocráticas que tocaban", Santos Solano explica cómo romper con los patrones aprendidos y Roberto Rahona trae una colección de temazos que mejoran gracias a sus ruiditos.