Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Efecto Mariposa - martes 14 de abril de 2026

Efecto Mariposa visita Cuerpos especiales para hablar con Eva Soriano y Nacho García del disco 219.000 horas de vuelo con el que celebran 25 años de carrera. Jorge Yorya habla de la Guerra Civil de monos y Espido Freire compara Titanic con La dama y el vagabundo. Alba Cordero nos adelanta los discos que llegan el viernes 17 de abril y la Patrulla Chiquilla nos dice qué hacer para disfrutar como si estuviésemos en vacaciones.