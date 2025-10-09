Con Nacho García y Alba Cordero

Cuerpos especiales | Con Los Estanques y El Canijo de Jerez - jueves 9 de octubre de 2025

Los Estanques y El Canijo de Jerez visitan Cuerpos especiales para presentar su disco Lágrimas de Polvo Fundido. Santos Solano habla de lo difícil que resulta despedir a una mascota. Y Jorge Yorya analiza las últimas noticias de Will Smith. Este jueves además Alba Cordero ejerce de presentadora porque Eva Soriano está enferma y comenta con Nacho García los biopics de artistas que están por venir.