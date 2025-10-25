DE 08:00 A 10:00
Cuerpos especiales con Javi Sánchez - sábado 25 de octubre de 2025
¡Javi Sánchez no madruga en balde este sábado y regala a los oyentes de 'Cuerpos especiales' un pedazo de programa! Arturo Paniagua recuerda la MTV, ese canal de televisión donde pasábamos horas viendo videoclips. Jorge Yorya repasa cómo fue el último concierto de Andy y Lucas, mientras Ana Morgade nos da las ideas perfectas para disfrazarnos en Halloween. Y para terminar, Dani Piqueras nos lleva al pasado... o al futuro.