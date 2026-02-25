Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Maya Pixelskaya - miércoles 26 de febrero de 2026

Maya Pixelskaya visita Cuerpos especiales para hablar de su nuevo podcast, Jorge Yorya comenta lo último en actualidad y el salseo llega de la mano de la sección de la Evidente Soriano, que aconseja a un oyente si liarse con su ex o con el ex de su ex. Además, Eva y Nacho hablan con Oihane Otaegi, dos veces medalla de plata en el Campeonato Mundial de Curling Mixto, y comentan la actualidad rosa.